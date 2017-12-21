İSTİNAT DUVARI BOŞLUĞUNDA MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI 

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

Esenyurt\'ta istinat duvarı boşluğunda mahsur kalan köpeği itfaiye ekibi kurtardı. Cumhuriyet Mahallesi 1981. Sokak\'ta bir site ile otopark arasında bulunan istinat duvarı boşluğunda bir köpek mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beylikdüzü İtfaiye Ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 5 metre derinliğindeki istinat duvarı zemininde mahsur kalan köpeği çıkararak sahibine teslim etti.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekibinin köpeği kurtarma çalışmaları

