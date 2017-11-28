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İstinat duvarının apartman girişine çökmesi, paniğe neden oldu

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Milas ilçesindeki bir apartmanın 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, çöktü

28 Kasım 2017 16:13

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Milas ilçesindeki bir apartmanın 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, çöktü. Apartmanın giriş kapısına molozlar, yığılırken, AKUT ekipleri de göçük altında kimsenin olup, olmadığını kontrol etti. Kısa süreli panik yaşanırken, itfaiye ekibi de bina sakinlerini tahliye etti.
Olay, öğle saatlerinde, Aydınlık Evler Mahallesi Akkent Caddesi\'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 7 metrelik istinat duvarı, büyük gürültüyle çöktü. Deprem olduğunu zannederek, korku yaşayan çevredekiler, daha sonra istinat duvarının çöktüğünü anladı. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri, sağlık ve AKUT ekipleri sevk edildi. Apartmanın giriş kapısına yığılan molozların altında kalan kimsenin olup, olmadığını belirlemek için AKUT ekipleri, arama-kurtarma köpeğinin de kullanıldığı çalışma başlattı. Milas Belediyesi yetkilileri de olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Binanın girişine yığılan molozlar nedeniyle apartman sakinleri dışarı çıkamadı. Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede Milas Belediyesi ekibinin öncülüğünde çalışma başlatıldı. İtfaiye ekibi, merdivenli itfaiye aracıyla bina sakinlerini tahliye etti.

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