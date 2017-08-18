İstinat duvarının altında kalan çocuk yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, oyun oynadıkları alanda evin önünde bulunan istinat duvarının yıkılması sonucu altında kalan 15 yaşındaki Samet Sunay yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Konuralp Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi\'nde meydana geldi. Eski bir evin önündeki yeşil alanda arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan Samet Sunay\'ın üzerine çıktığı istinat duvarı yıkıldı. Sunay, yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek duvarın altında kaldı. Gürültüyü duyarak koşan mahalle sakinlerinden İsmet Öneç, yaralanan çocuğu duvarın altından çıkararak 112 Acil\'e haber verdi. Sunay, olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından sevk edildiği Atatürk Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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