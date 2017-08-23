İstinat duvarına çarpan greyder sürücüsü öldü

Tolga YANIK/kONYA, (DHA)- KONYA\'nın Akşehir ilçesinde istinat duvarına çarpan greyder sürücüsü 33 yaşındaki Murat Bozoğlu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Akşehir-Yalvaç karayolunun 5\'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Murat Bozoğlu idaresindeki greyder, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan Bozoğlu, ihbar üzerine olay yerine çağırılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Murat Bozoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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