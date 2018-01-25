T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstinat duvarı çöktü, hastane yolu ulaşıma kapandı (2)

ÇÖKEN DUVAR ALTINDA CANLI YAYIN Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü mevkisinde, yapımı devam eden inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu araç trafiğine kapanan yoldan yürüyerek, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden bazı hastalar ve yakınları, tehl

25 Ocak 2018 19:43

ÇÖKEN DUVAR ALTINDA CANLI YAYIN
Trabzon\'un Yomra ilçesi Kaşüstü mevkisinde, yapımı devam eden inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu araç trafiğine kapanan yoldan yürüyerek, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden bazı hastalar ve yakınları, tehlikeye rağmen sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. 
Olay sırasında hastaneye gittiğini anlatan hasta yakını Necdet Usta ise bölgede çarpık ve denetimsiz yapılaşmanın olduğunu öne sürerek, şunları söyledi:
“Aracımla hastaneye giderken trafiğin tıkandığı, yayaların yollardan yürüdüğünü gördüm. Ne olduğuna bakmak için araçtan indiğimde, yeni yapılmakta olan yapımı süren çok katlı binalara ait istinat duvarının yıkıldığını gördüm. Yaklaşık 20 metre yükseklikte duvar, yola yıkıldı. Burası hastane yolu.”

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DUVAR ALTINDA CANLI YAYIN Trabzon YomraKaşüstüKanuni EğitimAraştırma HastanesineNecdet UstaNeYaklaşık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24