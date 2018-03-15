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İstinat duvarı çöktü, araç inşaat alanına yuvarlandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, inşaatın temel kazısı sırasında, istinat duvarı ile birlikte yol çöktü, hafif ticari araç inşaat alanına yuvarlandı

15 Mart 2018 16:33

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, inşaatın temel kazısı sırasında, istinat duvarı ile birlikte yol çöktü, hafif ticari araç inşaat alanına yuvarlandı. Aracın yuvarlanma anı, cep telefonuyla görüntülendi.
Olay sabah saatlerinde, Miralay Mümtaz Caddesi\'nde meydana geldi. İnşaatın temel kazısı sırasında istinat duvarının çökmesi ile birlikte yolun bir kısmı da çöktü. Yolda park halinde bulunan Öcal Özyağlı\'ya ait 41 RT 478 plakalı hafif ticari araç toprak kayması nedeniyle inşaat alanına yuvarlandı. Aracın yuvarlanma anı cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.
Araca binmek üzereyken toprak kaymasının meydana geldiğini söyleyen Öcal Özyağlı, \"Araca binmek üzereyken istinat duvarı çöktükten sonra toprak kayması meydana geldi. Arabam bir anda inşaat temeline doğru yuvarlandı. İyi ki araca binmemişim\" dedi.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Alan istinat duvarının gürültüyle çökünce çok korktuklarını belirterek, \"Büyük bir gürültü duyunca deprem oluyor zannettik. İnşaatın oradaki istinat duvarının çöktüğünü gördük. Birkaç gündür yağış olduğu için de toprak yumuşayınca kayma meydana gelince komşumuzun aracı inşaata yuvarlanmış. Komşumuz araca binmeden olay olduğu için şans eseri kurtuldu\" diye konuştu.
İnşaat temeline yuvarlanan hafif ticari araç çekici yardımıyla inşaat alanından çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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