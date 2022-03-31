İstinaf, Musa Orhan’a 10 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu

Orhan hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Orhan, tutuksuz olarak yargılanırken, tutuklanmasına yönelik talepler reddedildi.

Geçtiğimiz aralıkta görülen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklama talebini reddederek cinsel saldırı suçundan Orhan’a 10 yıl hapis cezası verdi.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7’nci Ceza Dairesi, Orhan hakkında Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılması hükmüne karşı istinaf başvurusunu karara bağladı.

Dairenin dosya incelemesinin ardından oy çokluğuyla verdiği kararda usule ve esasa ilişkin ‘hukuka aykırılığın bulunmadığı’ belirtildi.

Daire, hükümle birlikte verilen adli kontrol kararının devamına karar verdi.

Sanığın nitelikli cinsel istismar suçundan mahkumiyet hükmüne yönelik başvuruların esastan reddine karar verildiği açıklandı.

Temyiz kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, ceza dairesinin oy çokluğuyla alındı. Bir üye hakim, dairenin kararına muhalefet şerhi koydu.