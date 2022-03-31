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İstinaf, Musa Orhan’a 10 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu

Batman’ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt’te görevli Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı

31 Mart 2022 19:19

İstinaf, eski uzman çavuş Musa Orhan'a cinsel saldırı suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Siirt’te 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu için tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan’a verilen 10 yıl hapis cezası istinafça usul ve yasaya uygun bulundu.

Batman’ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt’te görevli Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdı.

Orhan hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Orhan, tutuksuz olarak yargılanırken, tutuklanmasına yönelik talepler reddedildi.

Geçtiğimiz aralıkta görülen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklama talebini reddederek cinsel saldırı suçundan Orhan’a 10 yıl hapis cezası verdi.

Bir üye karara muhalefet şerhi koydu

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7’nci Ceza Dairesi, Orhan hakkında Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılması hükmüne karşı istinaf başvurusunu karara bağladı.

Dairenin dosya incelemesinin ardından oy çokluğuyla verdiği kararda usule ve esasa ilişkin ‘hukuka aykırılığın bulunmadığı’ belirtildi.

Daire, hükümle birlikte verilen adli kontrol kararının devamına karar verdi.

Sanığın nitelikli cinsel istismar suçundan mahkumiyet hükmüne yönelik başvuruların esastan reddine karar verildiği açıklandı.

Temyiz kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, ceza dairesinin oy çokluğuyla alındı. Bir üye hakim, dairenin kararına muhalefet şerhi koydu. 

 
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