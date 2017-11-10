İSTİNAF MAHKEMESİ'NDE ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 79. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi\'nde anma töreni düzenlendi.

Tören için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hayri Kaynar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, mahkeme başkanları, hakimler, savcılar ve adliye çalışanları adliye binasının protokol girişindeki alanda toplandı. Saat 09.05\'te sirenin çalması ile birlikte iki dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Başsavcı Hadi Salihoğlu, hakim ve savcılar ile birlikte Atatürk heykeli önünde fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden genel ve detay görüntü

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması

-Başsavcı Hadi Salihoğlu\'nun Atatürk heykeli önünde hakim ve savcılarla fotoğraf çektirmesi