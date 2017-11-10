İSTİNAF MAHKEMESİ HASAN CEMAL'İN 3 DOSYASINI KARARA BAĞLADI;BERAAT KARARINI BOZDU CEZALARI ONADI  

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstinaf Mahkemesi, gazeteci Hasan Cemal hakkındaki üç dosyayı karara bağladı. Mahkeme, Hasan Cemal hakkında yerel mahkemece \"Terör örgütü propagandası\" suçundan verilen beraat kararını bozdu. Mahkeme, yine, \"Terör örgütü propagandası\" suçundan verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası ile \"Silahlı terör örgütünün açıklamalarını yayınlama\" suçundan verilen 6 bin liralık adli para cezasına ilişkin kararları ise onadı.

İstinaf Mahkemesi, gazeteci Hasan Cemal hakkındaki üç ayrı dosyayı karara bağladı. Mahkeme, Hasan Cemal\'ın beraat ettiği bir kararı bozarken, ceza aldığı iki kararı da onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, sanık Hasan Cemal tarafından bir internet sitesinde yayınlanan, \"Çekilme günlüğü\" dolayı verilen beraat kararını bozdu.

BERAAT KARARINI BOZDU

2. Ceza Dairesi, sanığın bir internet sitesinde yayınladığı yazıdan dolayı \"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan yargılandığı, yargılama sonucu yerel mahkemece hakkında beraat kararı verildiği hatırlatıldı. Daire, davaya konu yazıda PKK\'nın açık bir şekilde yasal bir oluşum gibi gösterildiğini, terör örgütü üyelerinin gerilla olarak gösterilmek suretiyle meşru bir savaş içerisinde oldukları anlamında övücü ifadeler kullanıldığını, bu suretle terör örgütü propagandası yapıldığını belirtti. Kararı bozan İstinaf Mahkemesi, dosyayı kararı veren İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi\'ne iade etti.

MAHKUMİYETLERİ ONADI

İstinaf Mahkemesi, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Hasan Cemal\'in mahkumiyetine karar verdiği iki dosyayı ise onadı.

2. Ceza Dairesi, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin, 15 Haziran 2016 tarihinde Özgür Gündem gazetesinin bir günlüğüne geçici yayın yönetmenliğini yapan Hasan Cemal\'e \"Terör örgütünün açıklamalarını yayınlama\" suçundan verdiği 6 bin TL\'lik adli para cezasını onadı.

Daire, yine İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin bir internet sitesinde yayınlanan yazıdan dolayı sanık Hasan Cemal\'e, \"Silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak\" suçundan verdiği 1 yıl 3 aylık hapis cezasına ilişkin hükmü de onadı. Hasan Cemal\'in bu cezası 2 yıl süre ile ertelendi.