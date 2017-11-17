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İstinaf Mahkemesi, Dilek Doğan'ın ölümü davasında polisin aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasını onadı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTİNAF  Mahkemesi, Sarıyer'de Dilek Doğan'ın ölümüne neden olan merminin çıktığı silahın sahibi olan harekat polisi Y

17 Kasım 2017 18:48

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTİNAF  Mahkemesi, Sarıyer\'de Dilek Doğan\'ın ölümüne neden olan merminin çıktığı silahın sahibi olan harekat polisi Y.M.\'nin \"Bilinçli taksirle ölüme neden olmak\" suçundan aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasını onadı.

İstinaf Mahkemesi, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin özel harekat polisi Y.M.\'ye, \"Bilinçli taksirle ölüme neden olmak\" suçundan verdiği 6 yıl 3 aylık hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu. 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, istinaf başvurularını değerlendirmek üzere geçtiğimiz hafta toplandı. Daire, dosya üzerinde yaptığı incelemede yerel mahkeme kararını usul ve yasaya uygun bularak tarafların istinaf başvurularının esastan reddine, yerel mahkeme kararının onanmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Sarıyer\'de 18 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen terör operasyonu sırasında eve yapılan baskın sırasında polisin silahından çıkan kurşun, Dilek Doğan\'a isabet etmiş, hastaneye kaldırılan Doğan yaşamını yitirmişti.

Dilek Doğan\'ın ölümüne neden olan merminin çıktığı silahın sahibi olduğu öne sürülen özel harekat polisi Y.M. hakkında, \"Kasten öldürmenin ihmalli davranışla işlenmesi\" ve \"Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanmak\" suçlarından 20 yıldan 26.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davaya bakan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Mart 2017 tarihinde yaptığı karar duruşmasında polis memuru Y.M.\'yi, \"Bilinçli taksirle ölüme neden olmak\" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

 

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