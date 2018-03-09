İstinaf Mahkemesi, Demirtaş'ın fotoğrafının çekilmesine verilen cezayı bozdu

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - GAZİANTEP Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Eş Genel eski Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın 25 Kasım 2016 tarihinde, Mardin\'de yargılandığı davaya SEGBİS ile katıldığı sırada fotoğrafını çekip, sosyal medyadan paylaştığı iddiasıyla hakkında dava açılan Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven\'e, \'ses ve görüntülerin kayda alınması\' suçundan verilen 3 ay hapis cezası kararını bozdu.

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel eski Başkanı Demirtaş, 25 Kasım 2016\'da, Mardin 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde \'Türk milletini, Cumhuriyeti ve TBMM\'yi alenen aşağılamak\' suçundan yargılandığı davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılarak, ifade verdi. Bu sırada, duruşma salonundaki ekrandan cep telefonu kamerasıyla Demirtaş\'ın fotoğrafını çekip, sosyal medya hesabından paylaştığı iddia edilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Güven hakkında, yasak olmasına rağmen sesi ve görüntüleri kayda aldığı iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

\'FOTOĞRAFI BEN ÇEKMEDİM\'

İddianame kabul edildikten sonra Leyla Güven\'in yargılanması, Mardin 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. Savunmasında, mahkeme salonunda fotoğraf çekmediğini ileri süren Güven, \"Başkanımızın bir resmi, sosyal medyada çıkınca, kendi sayfamda paylaştım. Resmi kesinlikle ben çekmedim. Takipçi sayım fazla olduğu için daha hızlı yayıldı. Ben, mahkeme salonunda resim çekilmeyeceğini bilen birisiyim. 5 yıl tutuklu yargılanan birisiyim. Dolayısıyla resmi ben çekmedim\" dedi.

3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Leyla Güven\'i \'ses ve görüntülerin kayda alınması\' suçundan 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararda, sanığın sabıkalı kişiliği ile suçun işleniş şekli göz önüne alınarak, yararına cezayı hafifletecek takdiri neden olmadığı belirtildi. Cezada indirim yapılmazken, erteleme kararı da verilmedi.

YENİDEN YARGILAMA KARARI

Leyla Güven\'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, Mardin 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nin verdiği kararın yasaya aykırı olduğunu savunarak, Gaziantep Bölge Adliyesi Mahkemesi\'ne istinaf başvurusu yaptı. Dosyayı değerlendiren 3\'üncü Ceza Dairesi, Leyla Güven hakkında verilen ceza kararının bozulmasına hükmetti. Oy birliği ile alınan kararda, yerel mahkemenin kararında hukuka aykırılıklar ihtimali bulunduğu belirtilerek, yeniden yargılama yapılıp, değerlendirilmesi için davanın tekrar görülmesine karar verildiği kaydedildi.

3\'üncü Ceza Dairesi\'nce, davanın 8 Mayıs günü Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi\'nde yeniden görülmesine karar verildi.