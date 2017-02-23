İstinaf Mahkemesi de 'terliği' silahtan saydı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesi, komşusuyla halı çırpma konusunda tartışan sanık Neslihan Ö.'nün fırlattığı lastik terliği 'silah' saydı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesi, komşusunu terlikle yaraladığı gerekçesiyle açılan davada, Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanık Neslihan Ö. hakkında verdiği 'davanın düşme kararı' hükmünü kaldırdı.

Cumhuriyet savcısı, Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ‘silahtan sayılan terliği atmak suretiyle kasten yaralamaya teşebbüs’ suçundan sanık Neslihan Ö. (31) hakkında verdiği kararı, sanığın cezalandırılması talebiyle İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

Ankara İstinaf Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, sanık Neslihan Ö. ile avukatı katıldı. Duruşmada sanık avukatı, müvekkili hakkında ilk derece mahkemesinin verdiği ‘suçsuzluk’ (davanın düşmesi) kararını cumhuriyet savcısının istinafa taşıdığını hatırlatarak, suç unsuru kabul edilen ‘lastik terliği’ mahkeme heyetine gösterdi.

"Kendimi savunmasaydım, beni dövecekti"

Duruşmada söz alan sanık Neslihan Ö. İse, atılı suçu kabul etmediğini, 2015 yılının son aylarında yaşanan olayın gününü hatırlamadığını iddia ederek, "Müşteki benim kapıma geldi, orada halı çırpma konusunda tartıştık. O sırada terliği fırlattım, ancak terlik isabet etmedi. Eğer o şekilde kendimi savunmamış olsaydım, beni dövecekti" şeklinde konuştu.

İstinaf Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Cumhuriyet savcısının itirazını haklı bularak, yerel mahkemesinin verdiği "davanın düşme kararı" hükmünü kaldırdı. Daire, sanık Neslihan Ö. hakkında mağdur Serdar Ö’ye karşı "kasten yaralama" suçundan 120 gün adli para cezası verdi. Sanığın suçu ‘silahtan sayılan terlik’ ile gerçekleştirmiş olduğundan, ceza 180 gün adli para cezasına çevrildi. Eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı ve sanığın suçu, haksız tahrik altında işlediğine kanaat getiren heyet, iyi hal indirimiyle cezayı 27 gün adli para cezasına indirip, 540 lira olarak karara bağladı. Kararın kesin olduğu kaydedildi.

Mamak İlçesi Şahap Gürler Mahallesi’nde oturan evli ve 2 çocuk annesi olan sanık Neslihan Ö. 10 Aralık 2015’te komşusu Serdar Ö. ile halı çırpma yüzünden tartışmış, daha sonra olayla ilgili rapor alan mağdur Serdar Ö’nün şikayeti üzerine Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava görülmüştü.