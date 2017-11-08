İSTİNAF MAHKEMESİ BARBAROS ŞANSAL'IN CEZASINI ONADI  

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: İstanbul DHA

İstinaf Mahkemesi, yılbaşında sosyal medyada paylaştığı videoda sarf ettiği sözleri nedeniyle \"Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ni alenen aşağılama\" suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan modacı Barbaros Şansal\'ın cezasını onadı.

İstinaf Mahkemesi, modacı Barbaros Şansal\'ın yılbaşı gecesi sosyal medyada paylaştığı videoda sarf ettiği sözleri nedeniyle, \"Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama\" suçundan aldığı 6 ay 20 günlük hapis cezasını onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Barbaros Şansal\'ın başvurusu üzerine İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen cezaya ilişkin incelemesini tamamladı. Şansal\'ın Avukatı Efkan Bolaç\'ın itirazı üzerine dosya üzerinden yerel mahkemenin kararını inceleyen 2. Ceza Dairesi, sanığın davaya konu videoda sarf ettiği sözlerin Türk milletini aşağılar içerikte olduğunu, eylemin de sosyal medya üzerinden alenen gerçekleştiğinin sabit olduğunu kaydetti.

Yerel mahkemenin hükmünün kanuna ve yasaya uygun olduğunu belirten 2. Ceza Dairesi, sanığın avukatının istinaf başvurusunu esastan reddederek yerel mahkemenin kararını onadı.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-Barbaros Şansal\'ın cezaevinden çıkışı