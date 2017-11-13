T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstinaf Mahkemesi, Barbaros Muratoğlu'nun cezasını kaldırıp beraatine karar verdi

    Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTİNAF Mahkemesi, Doğan Holding Ankara İdari Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun, "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan aldığı 2 yıl 1 aylık hapis cezasına ilişkin yerel mahkemenin kararını kaldırarak beraatine k

13 Kasım 2017 20:25

 

 

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTİNAF Mahkemesi, Doğan Holding Ankara İdari Temsilcisi Barbaros Muratoğlu\'nun, \"Silahlı terör örgütüne yardım etmek\" suçundan aldığı 2 yıl 1 aylık hapis cezasına ilişkin yerel mahkemenin kararını kaldırarak beraatine karar verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Barbaros Muratoğlu\'nun \"Silahlı terör örgütüne yardım etmek\" suçundan aldığı 2 yıl 1 aylık hapis cezasına ilişkin yerel mahkemenin kararını bozdu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen Muratoğlu\'na verilen 2 yıl 1 aylık hapis cezası kararını kaldıran 2. Ceza Dairesi, Muratoğlu\'nun beraatine karar verdi.

Beraat kararında sanığın bizzat iddia kapsamında dahi örgüt adına işlediği herhangi bir suçtan bahsedilemediği, terör örgütüne yardım etme suçunun unsurlarının olayda bulunmadığı gerekçesi ile beraatine karar verdi.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇDHAMahkemesi Doğan Holding AnkaraTemsilcisi Barbaros MuratoğluBölge Adliye MahkemesiCeza Dairesi Barbaros MuratoğluAğır Ceza MahkemesiMuratoğluCeza Dairesi MuratoğluBeraat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24