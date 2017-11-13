İstinaf Mahkemesi, Barbaros Muratoğlu'nun cezasını kaldırıp beraatine karar verdi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTİNAF Mahkemesi, Doğan Holding Ankara İdari Temsilcisi Barbaros Muratoğlu\'nun, \"Silahlı terör örgütüne yardım etmek\" suçundan aldığı 2 yıl 1 aylık hapis cezasına ilişkin yerel mahkemenin kararını kaldırarak beraatine karar verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Barbaros Muratoğlu\'nun \"Silahlı terör örgütüne yardım etmek\" suçundan aldığı 2 yıl 1 aylık hapis cezasına ilişkin yerel mahkemenin kararını bozdu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen Muratoğlu\'na verilen 2 yıl 1 aylık hapis cezası kararını kaldıran 2. Ceza Dairesi, Muratoğlu\'nun beraatine karar verdi.

Beraat kararında sanığın bizzat iddia kapsamında dahi örgüt adına işlediği herhangi bir suçtan bahsedilemediği, terör örgütüne yardım etme suçunun unsurlarının olayda bulunmadığı gerekçesi ile beraatine karar verdi.