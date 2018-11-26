İstinaf, Demirtaş'ın mahkumiyetini onarsa ne olur?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), iki yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, "Serbest bırakma" kararı verdi. Dört yıl sekiz aylık mahkumiyet kararının istinaf mahkemesince onanması halinde ne olacağı merak konusu. Cezanın onanması durumunda ne olacağını Bianet'ten Ayça Söylemez'e değerlendiren Avukat Mahsuni Karaman, "Tam da AİHM’in belirtmiş olduğu, Demirtaş’ın tutukluluğunun siyasi saikle sürdüğü tespiti yerini bulmuş olur” dedi.

Söz konusu haber aynen şöyle:

AİHM'in verdiği “tahliye edilmeli” kararı henüz uygulanmadı, mahkeme kararın Türkçeye çevrilmesini bekliyor. Ancak bu sırada Demirtaş hakkında verilen başka bir mahkumiyet kararının onanması gündeme geldi. Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman bianet’e yaptığı açıklamada, mahkumiyet kararının onanmasının, AİHM’in “yargının siyasallığına” değindiği 18 maddeden verdiği ihlal kararının da teyidi olacağını belirtti.

Peki, Demirtaş ile ilgili tahliye kararı yerine getirilmeden önce, istinaf mahkemesi mahkumiyet kararını onarsa ne olur?

"Tahliye edilse bile hapisten çıkamayabilir"

Avukat Karaman, 4 yıl 8 aylık mahkumiyet kararının istinaf mahkemesince onanması halinde, cezanın süresi itibariyle Yargıtay’a gitmeyeceğini ve hükmün kesinleşeceğini belirtti:

“Mahkumiyet kararı kesinleşmiş olacağı için Ankara’daki mahkeme tahliye kararı verse bile Demirtaş hükümlü olarak hapiste bulunuyor olacak. Demirtaş iki yıldan fazladır hapiste ancak ceza yattığına mahsup edilse bile, 4 yıl 8 aylık cezanın tamamlanması için en az 3 yıl 6 ay hapiste kalması gerekiyor.”

Yani, hapiste kaldığı süre düşülse bile, mahkumiyetin kesinleşmesi durumunda Demirtaş’ın en az 1,5 yıl daha hapiste kalacağı da kesinleşiyor.

“17 dosya Ankara’da birleştirildi, biri hariç…”

Karaman, Ankara’daki mahkemede görülen davada tahliye konuşulurken, aynı tarihlerde İstanbul’daki mahkemede istinafın gündeme gelmesini de şöyle değerlendirdi:

“Bizim buna dair kaygılarımız bugünlerde ortaya çıkmadı. Bu oyunun programlandığı ve icrasına ilişkin tahminlerimiz, İstanbul’daki davanın başlangıcına dayanıyor.

“Demirtaş’a yöneltilen suçlamalarla ilgili 17 ayrı dosya, yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasıyla birleştirildi. Biri hariç: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosya.

“İstanbul’daki bu dosya, ‘İleride lazım olur’ anlayışıyla ayrı tutuldu. Daha sonra da Demirtaş’ın savunması alınmaksızın, avukatlarına savunma yaptırılmadan hızlıca yargılama yapılıp mahkumiyet kararı verildi. Şimdi de onamaya müsait durumda tutulması da bu oyunun bir parçası.

“İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı verdikten hemen sonra da niyetin böyle bir şey olduğunu, AİHM’den tahliye çıkması halinde Demirtaş’ın tahliyesini engellemeye dönük bir karar olduğunu söylemiştik. Kaygılarımız yerini buldu.”

“İstinafın mahkumiyet kararını bozacağını düşünüyorum”

Mahsuni Karaman, yine de “Türkiye hukukundan umut kesilmediğinden düşünüyorum” diyor:

“Bölge adliye mahkemesine [istinaf] verdiğimiz dilekçede tarafsız ve bağımsız şekilde hareket etme çağrısı yapmıştık. Mahkumiyet kararının onanması, AİHM’in ‘siyasi saikle mahkumiyet’ tespitinin teyidi olur, bu ihtimalin gerçekleşeceğini düşünmüyorum.

“Kaldı ki yerel mahkemenin verdiği 4 yıl 8 aylık hapis cezası da zaten hukukdışı bir karar. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin bu kararı yüzde yüz ihtimalle bozacağını düşünüyorum. Zaten bozulması gereken bir karar.”

“Tarafsız ve bağımsız yargı, tahliye kararı vermeli”

Avukat Karaman, yargı bağımsız ve tarafsız karar verdiğinde Demirtaş’ın tahliye eidlmesi gerektiğini belirtti:

“İstinafa da bu yönde bir dilekçe verdik ama niyetimiz ve amacımız Türkiye yargısını töhmet altında bırakmak değil. Ama yargının bazı motivasyonlarla işlem yaptığı aleni bir durum haline geldi, AİHM de bunu tespit etti. Bunu daha da derinleştirecek, krize dönüştürecek tutumlardan, kararlardan uzak durulmalı. Hem yargı hem siyasi iktidar bu konuda hassas davranmalı.

“Yargı tarafsız ve bağımsız karar verirse bu durumda Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerekiyor, istinafta da bozma yönünde karar verilir diye düşünüyorum.”

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