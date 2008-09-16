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Ekonomi

İstikrarsızlığı aşmak için tüm dünya elele vermeli…

İngiltere Maliye Bakanı Darling: “Dünya, piyasalar konusunda birlikte davranmalı”

16 Eylül 2008 03:00

Bu arada İngiltere Maliye Bakanı Alistair Darling, mali sistemde istikrarı sağlamak için hükümetlerin, düzenleyici kurumların ve merkez bankalarının birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Darling, BBC radyosuna verdiği demeçte, mali ve ekonomik belirsizliğin bütün ülkeleri
etkilediğini, ancak petrol fiyatındaki gerilemenin cesaret verici bir işaret olduğunu belirtti.

Uluslararası alanda hareket etmeye ihtiyaç bulunduğunu, dün ABD Merkez Bankasının
(FED), Avrupa Merkez Bankasının (AMB) ve İngiltere ile Japonya merkez bankalarının piyasaya müdahalede bulunduğunu ifade eden Darling, "Çok zor bir zaman olduğu açık. Bu durumdan kurtulacağımıza eminim" dedi.

Gelecekte bu tür bir şeyin olma olasılığını azaltmak adına sistemi sağlamlaştırmak için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Darling, insanlarının paralarını bankaların hisselerine koyması için bankaların pozisyonlarını açıklama konusunda daha açık ve şeffaf davranmasına ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

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