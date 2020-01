'İstikrarlı bir dahiyim' açıklamasının ardından Trump’ın el 'sıkışamama' görüntüleri gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Bence sadece zeki değil, dahiyim ve çok istikrarlı bir dahiyim” şeklindeki açıklamasının ardından 71 yaşındaki emlak milyarderinin kasım ayında Filipinler’de gerçekleşen ASEAN Zirvesi’nin açılış konferansındaki geleneksel tokalaşma seremonisindeki görüntüleri akıllara getirdi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duerte ve Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev gibi dünya liderleriyle birlikte sahneye çıkan Trump’ın elini nereye koyacağını bulamadığı görüntüleri Twitter’da paylaşan kullanıcılar, “Gerçek dahi bu”, “Aptallıkla zeka arasındaki fark, zekanın sınırlarının olmasıdır” gibi yorumlar paylaştı.

"The difference between stupidity and genius is that genius has its limits." Einstein #stablegenuis pic.twitter.com/wntAWurS1g