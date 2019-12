İstikrar yarar getirir

F.Bahçe'de Asbaşkanlar Ali Koç ve Şekip Mosturoğlu uzun bir aradan sonra medyanın önüne çıktı. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda iki yönetici basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve bu sezon yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu





Sözü ilk olarak alan Ali Koç açıklamalarına şöyle başladı:



"Cumartesi günü divan kongresinde bir değerlendirme yaptık ve bugün de merak edilen soruları cevaplandırmak üzere buradayız. Buradaki amacımız, basınla yeni iletişim stratejimizi paylaşmak ve ileriye dönük daha özverili nasıl çalışabiliriz bunu belirlemek. Böyle bir durumda iletişim yapmamanın bizim için olumsuz sonuçlar doğurduğunu gördük. Basın ile görüştüğümüz zaman da bu sıkıntıları dile getirdiler. Fenerbahçe gibi büyük bir markanın iletişim konusunda biraz daha kurumsallaşması gerektiğini söyleyerek bugün ki toplantımızı başlatıyoruz."



"FUTBOL KAYGAN BİR ZEMİN"



Koç, F.Bahçe'nin yanlış yaptığı noktalarla ilgili soruya, "Bu konuda cumartesi günü bir nebze değindik. Şampiyon olduğumuz senelerde de yanlışlarımız olduğuna inanıyoruz. Bizler kendi aramızda öz eleştirilerimizi yapıyoruz. Bunları taraftar duyamadığı için rahatsız oluyordu, taraftarın rahatsızlığının kaynağında da Fenerbahçe'nin kötü gidişatının basında abartılması ve taraftarın bölünmüş gösterilmeye çalışılması var. Futbol kaygan bir zemin, iki hafta önce liderin 11 puan gerisindeyken, iki hafta sonra liderin 6 pun gerisinde, ezeli rakibimi Galatasaray'ın yalınzca iki puan arkasındayız. Çok şey kaybedilmemişti demişti, bugün de bunu görüyoruz.



"İSTİKRAR HER ZAMAN YARAR GETİRİR"



Gelişmeleri kısa vadede değerlendirmek istemiyoruz. Kendimizi eleştirdiğimiz zaman en çok öne çıkan nokta, kendi iletişim stratejimiz, çıkıp konuşmamız sorun oluyordu. Hangi futbolcu gidecek, hoca alınmalı mıydı gibi sorulara odaklandığınızı görüyorum. Üzülerek söylüyorum sizi aydınlatacak çok fazla birşey söyleyemeyeceğim. Panik içinde iki üç isim belirleyip bunları alacak değiliz. Unutmayın teknik kadro takımın performansından sorumlu. Kararlaştırılan oyun sistemi yanlış olsa da futbolcuların performanslarına bakmak lazım. Hangi hocayı getirirseniz getirin, takımın durumu böyle olurdu. Sezon başında hocamızın imza attığı dönemdeki duygularımızı şimdi de taşıyoruz. Hocayı ve bir kaç futbolcuyu göndermek işin kolay tarafı. Bunların çok büyük neticeler vermediğini gördük, istikrar her zaman yarar getirir.



Şu aşamada gerek hoca gerekse de herhangibir futbolcu için görüş belirtmek çok erken. Kaybedilmiş çok birşey yok, Galatasaray'ın iki, liderin altı puan gerisindeyiz. Rakiplerimize nazaran Fenerbahçe'nin istikrarlı yönetimler yakaladığını ve bu istikrarın ne gibi sonuçlar verdiğini gördük. Biz istikrara inanıyoruz, vereceğimiz kararların da arkasındayız. Tabii ki hatalarımız olmuştur. Sevindiğimiz bir nokta var ki, futbol takımımız eski günlerine dönmeye, tribünler eskisi gibi birlik içinde olmaya başladı." şeklinde yanıt verdi.



"BAŞARISIZ İLAN ETMEK HAKSIZLIK OLUR"



Daha sonra sözü alan Şekip Mosturoğlu ise, "Fenerbahçe spor kulübü yalnızca futbol kulübü değildir. Futbol dışında bir çok branşımız var ve bunlara da büyük önem veriyoruz. Bu branşlarla ilgili bir çok tasarruflarda bulunuyoruz, bunlardan olumlu olanlar da olabliri, olumsuz olanlar da olabilir. Yalnızca futboldaki bir kaç karar nedeniyle yönetimi başarısız ilan etmek haksızlık olur. Bu nedenle verdiğimiz kararları uzun süreli değerlendirmeliyiz.



Bizim hakemlerle ilgili sert açıklamalarımız yok. Biz kulüp olarak sekiz haftada hiç bir hakem hatasını söylemedik, bunun çeşitli sebepleri var. Yenildiğimiz maçlardan sonra bunları söyleyip bahane oluşturmaya çalışmadık. Galatasaray maçının hakemini de MHK tarafından doğru bir şekilde belirleneceğini düşünüyorum. Bursaspor maçının ardından hakemi eliştirmemizin nedeni kazandığımız maçtan sonra bahane olmaması için bunları söyledik." ifadelerini kullandı.



"HAKEMLERİMİZ DÜŞÜK PERFORMANS GÖSTERİYOR"



Tekrar sözü alan Ali Koç, "Bizim hakem konusundaki hassasiyetimiz, iki sene önce dile getirdiğimiz gibi bize yönelik bir hakem hataları silsilesi olmuştu. Bizim arzumuz, Türkiye'de futbolun geliştiği kadar hakemlerin de performansının gelişmesini istiyoruz. Hakemlerimizin uluslararası arenada daha çok hakemimizin olması gerek, bunun olmaması nedeni hakemlerimizin düşük performans göstermesi. Biz hakem hatalarından art niyet aramak istemiyoruz ancak hakem hatalarının azalması için konunun daha dikkatli takip edilmesi gerekir. Yoksa tabii ki hakem hataları olacaktır." dedi.



"UYUM SÜRECİ AŞILDI"



Açıklamalarına devam eden Mosturoğlu, "Yeni bir hoca ile yeni bir sistemle sezona başladık. Futolcuların alıştığı bir sistem ve bir hoca vardı. Ne hoca sezon başında futbolcuları yeterince tanıyordu, ne de futbolcular hocayı tanıyordu. Şu an takımımız da bu uyum süreci aşıldı. Bugün futbolcular ile teknik ekibin anlayış noktasının daha iyi olduğunu görüyorum. Bir yönetici arkadaşımız zaten sürekli bu konularla ilgileniyor. Takımdaşlık ve dayanışmanın üst düzeye çıkması için son derece yoğun bir çaba sarfediyoruz. Kocaelispor maçının son dakikada kazanılması, Bursaspor maçının farklı olması bu çalışmalarımızın başarılı sonuçlar doğuracağını gösteriyor." şeklinde konuştu.



"ARAGONES'İ ELEŞTİRMEK HADDİM DEĞİL"



Koç, Aragones ile ilgili olarak, "Hocanın ismi ne olursa olsun yedi haftada değerlendirme yapmak çok kısa vadede olur. Biz henüz böyle bir değerlendirme yapmadık. Bazen futbolcularla konuştuğumuz zaman onlarda kendilerini tanıyamaz halde görüyorlar. Burada yapılan müdahaleler takım ruhunun, daha fazla kuvvetlenmesi içindi. Aragones, bu işin altından kalkabilir mi sorusunu cevaplamak benim haddime değil. Kariyerine baktığımız zaman ne gibi sıkıntılar ve başarılar kazandığını düşündüğünüz zaman hocamız bu sıkıntılı dönemi atlatamaz demek biraz amatörce olurdu. Yönetimimiz, hocamız gerekli müdahaleleri yapıyor, futbolcular da performanslarını arttırdıkları zaman bugünki duruma geliyoruz." ifadelerini kullandı.



"TARAFTARDAN ŞİKAYET ALDIK"



Koç taraftarlarla ilgili olarak, "Fenerbahçe tribünlerinde bir grup taraftarın yarattığı ve bunu da genele yaratmaya çalıştığı bir durum söz konusu. Bu konunun buraya nasıl geldiğini anlatmak istiyorum, maraton üst tarafta kombine biletler satılıyor, buralara taraftarlarımız ciddi paralar veriyorlar. Bizim inancımız Fenerbahçe Stadı'nda maç seyretmeye gelen herkes rahat bir ortamda, kendi biletinni yazdığı yerde maçı seyretmesini sağlamak. Bu atmosferin bu sezon başında ciddi bir tehlikeye uğradığını gördük. Senelerce aynı yerde oturan insanlar, artık kendi yerlerinde oturamadıklarını bize ilettiler. Bu şikayetler doğrultsunda çözüm üretmek için bazı uygulamalar geliştirdik. Esas kavga burdan kaynaklanıyor. Bir takım muhalefetin de desteğini alan bu grup, Kocaeli'de attığımız son dakika golüne bile üzüldü.



"BU ZİHNİYETİN SONUNA KADAR KARŞISINDA DURACAĞIZ"



Bu grup bir adım bile geriye atmadan, Fenerbahçe'nin iç huzurunu bozmaya yönelik girişimlerde bulundu. Tekrar ediyorum, grup kim olursa olsun huzuru sağlayabilmek için yönetim olarak bu zihniyetin sonuna kadar karşısında duracağız. Basını da burada ikaz etmek istiyorum, bazı arkadaşlar çok ağır yazılar yazıyorlar. Bu tavır, bu zihniyete ve kaos ortamına hizmet etmektir, bunu yapmamanızı rica ediyorum. Konu hiç basit değil, burada bizim de hatamız var, konunun ciddiyetini çıkap anlatmadık. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü samimi ve saf duygularla seyretmeye gelen taraftarın başımızın üstünde yeri var. Tribünde kaos ortamının hakim olmaması için elimizden gelen herşeyi yapacağız. Bu seneye yönelik olarak maratonda yapılan sıkı güvenlik aramalarından dolayı taraftarlarımız stada geç girdiklerini söylüyorlar, maratona ek olarak beş kapı daha koyacağız. Bağıran grubu, rakip taraftarın sağına ve soluna koyacağız. Bunun gibi bazı çalışmalarımız var. Tribün problemlerini en kısa sürede gidereceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.