İstikrar istiyoruz



Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da oyuncularının 11 kişiyken de 10 kişiyken de çok iyi mücadele ettiğini söyledi.



İyi pozisyonlar yakaladıklarını, ancak değerlendiremediklerini ifade eden Çalımbay, ''Puan aldığımız için mutluyuz. İyi bir istikrar yakaladık. Üç puan alabilirdik. Biz, hiçbir zaman hakemler hakkında konuşmadık. Bursaspor maçında bize elle gol attılar. Galatasaray maçında da yine elle gol yedik. Bunların hiçbirinin önemi yok, ancak hiç birşey yokken yardımcımı oyundan atmaları çok yanlış. 4. hakemler acımasızca üzerimize geliyor.



İyi bir takımız, istikrarımızı sürdürmek istiyoruz. Yeni bir takımız. Galatasaray'ı yenmek ve Fenerbahçe'den puan almakla lig bitmiyor. Önemli olan ligin sonu. Bugün bitti, önümüze bakmak gerekiyor. Beni üzen Ivesa'nın sakatlanıp oyundan çıkması ve arkasından Serdar ve Bülent'in sarı kart görmesi. Önümüzdeki maç oynayamayacaklar. Ivesa hastanede, şu anda gayet iyi. Ivesa'ya üzüldük, ama Sinan gibi genç bir kaleciyi de kazandık'' diye konuştu.

