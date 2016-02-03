'İstikrar için 10 milyar euro gerekiyor'



Almanya'nın yurtdışı yayın kurumu Deutsche Welle'nin sorularını Berlin'de yanıtlayan Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, "mülteci krizinin yerinde çözümüne ilişkin güçlü sözler verilerek Suriye Konferansı ile uluslararası topluma güçlü bir mesaj gönderilmesi gerektiğini" söyledi.

Müller, "İnsanların hayatlarının garanti altına alınması gerekiyor ve ayrıca bir perspektife ihtiyaçları var. Bölgenin tamamını 10 milyar euroluk uluslararası yardımla istikrara kavuşturabilir ve mültecilere de şu mesajı verebiliriz: Yerinizde kalabilirsiniz, biz sizin için orada bir perspektif yaratabiliriz" diye konuştu.

"Almanya yardımlarını artırıyor"

Müller, Almanya'nın bu nedenle Suriye Konferansı için verdiği yardım sözlerini bir kez daha yüksek miktarda artıracağını ifade etti. Mülteci yükünün büyük bir bölümünü taşıyan ülkeler için de ekonomik perspektif sunulması gerektiğini vurgulayan Müller, "Bu konuda Lübnan, Ürdün ve Kuzey Irak'a da uzun vadeli perspektifler sunmalıyız, ekonomik yatırımlar ve yapılanmalar yaratmalıyız" dedi.

Uluslararası koordinasyonun da mutlaka iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Müller, "BM düzeyinde girişimler başlatılmalı, Avrupa Birliği ve ulusal çapta da önlemler alınmalı. Bu dramatik koşullar içinde Brüksel'in de mültecilerden sorumlu bir komiseri olması yerinde olur. Şu anda yetkili dört komiserimiz var. Ancak bir kişinin bu soruna yoğunlaşması ihtiyaç haline gelmiştir" diye konuştu.

Konferans Londra'da

Londra'da perşembe günü Suriye için uluslararası yardımların görüşüleceği bir donörler konferansı düzenlenecek. Konferansa 70'ten fazla ülkenin temsilcilerinin katılması bekleniyor. Konferansta uluslararası kuruluşlar da temsil edilecek. Konferansta Almanya'yı Başbakan Angela Merkel'in temsil etmesi ve basına yansıyan haberlere göre 500 milyon euro yardım sözü vermesi bekleniyor.