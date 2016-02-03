T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'İstikrar için 10 milyar euro gerekiyor'

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Suriye için düzenlenecek Donörler Konferansı öncesi DW'ye açıklamalarda bulundu. Müller, bölge için uluslararası bir kalkınma planı gerektiğini belirtti.

03 Şubat 2016 20:01


Almanya'nın yurtdışı yayın kurumu Deutsche Welle'nin sorularını Berlin'de yanıtlayan Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, "mülteci krizinin yerinde çözümüne ilişkin güçlü sözler verilerek Suriye Konferansı ile uluslararası topluma güçlü bir mesaj gönderilmesi gerektiğini" söyledi.

Müller, "İnsanların hayatlarının garanti altına alınması gerekiyor ve ayrıca bir perspektife ihtiyaçları var. Bölgenin tamamını 10 milyar euroluk uluslararası yardımla istikrara kavuşturabilir ve mültecilere de şu mesajı verebiliriz: Yerinizde kalabilirsiniz, biz sizin için orada bir perspektif yaratabiliriz" diye konuştu.

"Almanya yardımlarını artırıyor"

Müller, Almanya'nın bu nedenle Suriye Konferansı için verdiği yardım sözlerini bir kez daha yüksek miktarda artıracağını ifade etti. Mülteci yükünün büyük bir bölümünü taşıyan ülkeler için de ekonomik perspektif sunulması gerektiğini vurgulayan Müller, "Bu konuda Lübnan, Ürdün ve Kuzey Irak'a da uzun vadeli perspektifler sunmalıyız, ekonomik yatırımlar ve yapılanmalar yaratmalıyız" dedi.

Uluslararası koordinasyonun da mutlaka iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Müller, "BM düzeyinde girişimler başlatılmalı, Avrupa Birliği ve ulusal çapta da önlemler alınmalı. Bu dramatik koşullar içinde Brüksel'in de mültecilerden sorumlu bir komiseri olması yerinde olur. Şu anda yetkili dört komiserimiz var. Ancak bir kişinin bu soruna yoğunlaşması ihtiyaç haline gelmiştir" diye konuştu.

Konferans Londra'da

Londra'da perşembe günü Suriye için uluslararası yardımların görüşüleceği bir donörler konferansı düzenlenecek. Konferansa 70'ten fazla ülkenin temsilcilerinin katılması bekleniyor. Konferansta uluslararası kuruluşlar da temsil edilecek. Konferansta Almanya'yı Başbakan Angela Merkel'in temsil etmesi ve basına yansıyan haberlere göre 500 milyon euro yardım sözü vermesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya EkonomikKalkınma Bakanı Gerd Müller SuriyeDonörler KonferansıDeutsche WelleBerlinAlman EkonomikKalkınma Bakanı Gerd MüllerSuriye KonferansıYerinizdeAlmanyaMüllerLübnanKuzey IrakBakan MüllerAvrupa Birliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24