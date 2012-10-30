BDP ve DTK'nın 'hayatı durdurma' çağrısı Güneydoğu'nun yanı sıra İstanbul'da da eylemlere neden oldu. Maltepe cezaevindeki açlık grevlerine destek vermek isteyen bir grup polisle çatışırken, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde de eylemcilerle polis arasında benzer olaylar yaşandı.

İstiklal'de molotoflu saldırı

Cezaevlerinde süren açlık grevlerini protesto etmek için İstiklal Caddesi’ne giren bir gruba polis müdahale etti. Tarlabaşından gelen eylemcilere polis gazla müdahale edince, eylemciler, molotofkokteylleriyle karşılık verdi. Tünel İstikametinde kaçmaya başlayan saldırgan ile polis arasındaki kovalamaca yaşandı.

Göstericileri linçten polis kurtardı

Okmeydanı Piyalepaşa Bulvarı’nda toplanan 20 kişilik grup protesto gösterisi yaptı. Grupta bulunan bazı kişiler polise taş ve maytap fırlattı.

Poliste kendilerine taş atan gruba gaz bombası atarak karşılık verdi. Bunun üzerine grup üyeleri ara sokaklara kaçtı. Yaşanan olaylar nedeniyle takviye polis ekipleri çağrıldı. Grup üyeleri ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi. Polisin beklemesi devam ediyor.

İstanbul Okmeydanı’nda korsan gösteri yapan ve polise taş atan gösteriler dağıldıkları ara sokaklarda eylemlerini sürdürürken, polisten kaçan 10 kişilik gösterici grubu Talatpaşa Mahallesi Keskingül Caddesi’nde esnaf tarafından çembere alındı. Mahalleli ve esnafın tartakladığı göstericileri olay yerine gelen çevikkuvvet polisleri kendilerine ait görev otobüslerine bindirerek çevreden uzaklaştırdı.

Eylemciler E-5 karayolunu 20 dakika trafiğe kapattı

Cezaevlerinde süren açlık grevlerine dikkat çekmek için BDP’nin Okmeydanı’nda düzenlediği gösteriye polis müdahale etti. Müdahalenin ardından dağılan gruptan yaklaşık 15 kişi, E-5 Karayolu’nu Mecidiyeköy yönünde trafiğe kapattı.

Okmeydanı Fatih Sultan Caddesi’nde eylemcilere polisin müdahalesinin ardından, farklı noktalarda toplanan 15-20’şerli gruplar eylemlerine devam etti. Darülaceze Caddesi’nden E-5 Karayolu’na çıkan yüzleri maskeli bir grup, trafiği Mecidiyeköy yönünde kapattı. Yaklaşık 20 dakika yol ortasında bekleyen grup, Haliç Köprüsü’ne kadar trafik oluşmasına neden oldu.

Grup, polisin müdahalesinin ardından kaçarak dağıldı. Bu arada polisin attığı biber gazından çevredeki vatandaşlarda etkilendi. Dağılan eylemciler farklı yerlerde otobüs duraklarına zarar verdi. Bazı yerlerde Türk bayrağı asılı evlere taş atıldı. Polisin Okmeydanı ve çevresinde aldığı güvenlik önlemleri ve grupların yer yer ara sokaklardaki eylemleri devam ediyor.