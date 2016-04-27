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İstiklal'de ‘laiklik’ yürüyüşü

TBMM Başkanı'nın "Yeni anayasada laiklik olmamalı" sözleri üzerine birçok şehirde eylem düzenlendi

27 Nisan 2016 22:22

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “Yeni anayasada laiklik olmamalı, dindar bir anayasa olmalı” sözlerinin üzerine CHP’nin çağrısıyla düzenlenen eyleme polis müdahale etti. Polis, yürümek isteyen kitleye barikat kurarak engel olduktan sonra yürüyüşe izin verdi.

Taksim Tünel'de başlayan yürüyüşe yüzlerce partili ve CHP'li milletvekilleri katıldı. Polis öncelikle yürüyüşe izin vermedi. Daha sonra milletvekillerinin araya girmesiyle yürüyüşe izin verildi.  Çevik kuvvet TOMA'larla İstiklal Caddesi'nde konuşlandırıldı. Yürüyüşte CHP'liler "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganları attı.

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