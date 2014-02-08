İstiklâl'de dolar yağmuru



17 Aralık operasyonu ile gündeme gelen rüşvet ve yolsuzluğu protesto etmek isteyen ‘Şehrin asi çocukları’ adlı bir grup öğrenci İstiklâl'de ilginç bir eyleme imza attı. Demirören’in 3. Katına çıkan öğrenciler, balkondan İstiklal caddesine deste deste sahte dolarak atarak yolsuzluk ve rüşveti protesto etti.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, eylem sonrasında üç öğrenci gözaltına alınarak Beyoğlu Emniyet’ine götürüldü. Sağlık kontrolünden sonra serbest bırakılan öğrenciler, ‘‘Bilal’in kutusunu aradık bulduk. Bu kutudan da milyonlarca dolar çıktı.’’ açıklamasında bulundu.