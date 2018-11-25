İstiklâl yürüyüşüne yine yasak; kadınların şiddete karşı protesto yürüyüşüne polis engeli

"25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü"nde binlerce kadın İstanbul Taksim'de, kadına yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Tünel'den İstiklal Caddesi'ne yürümek isteyen kadınlara polis izin vermedi. Tünel, Mis ve Büyükparmakkapı Sokak'ta basın açıklamasında bulunmak isteyen kadın gruplarına polis, müdahalede bulundu.

İstanbul’da kadınlar, iki noktada yürüyüş düzenledi.

İstanbul Kadın Meclisleri’nin çağrısıyla Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya gelen kadınlara polis yürüş izni vermedi. Polis, basın açıklaması yapıldıktan sonra eylemin sona erdirilmesini istedi.

‘Ekonomik şiddeti durduracağız’, ‘Baskıyı durduracağız’, ‘Kadın cinayetlerini durduracağız, asla yalnız yürümeyeceksin’, ‘6284 kadınların güvencesi’ yazı dövizler ve öldürülen Helin Palandöken, Ecem Balcı, Özgecan Aslan, Şule Çet’in resimlerini taşıyan kadınlar, şiddete ve eşitsizliğe karşı mücadele çağrısı yaptı.

Kadınlar sık sık ‘Asla yalnız yürümeyeceksin, adalet biziz susmayacağız, yaşam hakkımızı alacağız, kadınlar durmayacak durduracak’ sloganlarını attı.

Tünel'de polis müdahalesi

Tünel'de toplanan kadınlara polis ekipleri, basın açıklaması ve yürüyüş yapmalarına izni vermedi. Bunun üzerine kadınlar oturma eylemi yaptı. Bu esnada polisler ile kadınlar arasında gerginlik de yaşandı.

T24'e konuşan bir görgü tanığı, Büyükparmakapı Sokak'taki müdahalede biber gazının kullanıldığını söyledi.

Polis, İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm ara sokakları kapattı.