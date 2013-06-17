Osmanbey ve İstiklâl Caddesi'nde polis müdahalesi

KESK ve DİSK'in dağılma kararının ardından Tünel'deki polis barikatları kaldırıldı, ancak kortejdeki bazı gruplar dağılmayarak Taksim'e yürümek istedi. Polis, gruba müdahale etti. Osmanbey'deki bir gruba da müdahale eden polise bir kısım esnaf da destek verdi. "20 gündür iş yapamıyoruz" diye isyan eden esnaf, eylemcilere 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları eşliğinde tepki gösterdi.

KESK kortejinin Tünel Meydanı’nda yaptığı eylemde polis yürüyüşe izin vermedi. KESK'in "dağılacağız" açıklamasının ardından polis bariyerleri açtı. Ancak kalabalıktaki bazı gruplar dağılmayarak İstiklâl Caddesi’nden Taksim'e doğru yürümeye başladı.

Grup Taksim Meydanı girişine geldiğinde çevik kuvvet ekipleri ile karşı karşıya geldi. Yapılan anonslarla grubun dağılması istendi. Ancak grup ikazlara uymayınca polis grubu kovalamaya başladı. Polis gruba boyalı mermi sıkarak dağıttı. Ara sokaklara dağılan grup polisin çekilmesiyle yeniden bir araya geldi. Grup ve polisin bekleyişi devam ediyor .