İstiklal Savaşı kahramanlarından Reşat Çiğiltepe'nin ismi okuldan silindi yerine bağış yapan vakfın tabelası asıldı!

İstiklal Savaşı komutanlarından Reşat Çiğiltepe’nin adını taşıyan okulun ismi değişti. Yeni isim okula bağış yapan vakfa ait.

Kurtuluş Savaşı’nın önemli komutanlarından Reşat Çiğiltepe’ni adını taşıyan Mamak’taki Çiğiltepe Ortaokulu’nun adı Turhan Polat Ortaokulu olarak değiştirildi.

Indepentent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre; Turhan Polat Eğitim Vakfı, “Eğitime yüzde 100 destek” projesi kapsamında söz konusu okula bağış yapmıştı. Bağış sonrası alınan kararla okulun adı değişti.

Reşat Çiğiltepe kimdir?

1879’da İstanbul’da doğan Reşat Çiğiltepe, 1896 yılında Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra Balkan ve Çanakkale Savaşları’na katıldı. Mondros Mütarekesi’nden sonra İstiklal Savaşı’na katılan Çiğiltepe, bu mücadelede 1. ve 2. Sakarya Savaşlarına yarbay rütbesiyle görev aldı.

Sözünü yerine getiremediği için intihar etti

Büyük Taarruz’un en stratejik çatışma alanlarından biri olan Çiğiltepe’yi albay rütbesiyle “yarım saat içinde alma” sözü veren Çiğiltepe, 45 dakika içinde bu sözünü yerine getiremediği için intihar etti.

Askerler kısa bir süre söz konusu bölgeyi ele geçirmeyi başardı. Soyadı Kanunu’nun ardından gıyabında Çiğiltepe soyadı verilen Albay Reşat Çiğiltepe’nin naaşı Ankara Devlet Mezarlığı’nda bulunuyor.

Turhan Polat Vakfı

Okula ismini veren Turhan Polat ise Ankara’nın eski sahaflarından biri. Adını taşıyan vakıf Resmi Gazete'ye göre 2016 yılında, Ankara’a “Turhan Polat ilköğretim Okulu inşa etmek amacıyla” kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine şimdiye kadar bu isimle inşa edilen herhangi bir okul yok. Vakıf, vakıf senedindeki amacını bağış karşılığıyla gerçekleştirmiş oldu.