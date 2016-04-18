İstiklal saldırısında gözünü kaybeden Asya bebek evine döndü

İstiklal Caddesi'ndeki canlı bomba saldırısında yaralanan ve İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 19 Mart’ta 4 kişinin öldüğü canlı bomba saldırısında yaralanan ve bebek arabasıyla saldırının simgesi olan 2.5 yaşındaki Asya bebek ile anne ve babası, taburcu olup Adana’ya döndü.

Habertürk'ten Hüseyin Şentürk'e konuşan baba Turgut B., “Kızım için dualarını bizden esirgemeyen Türk halkına minnettarım. Çok zor günler geçirdik. Allah’a şükür şimdi kızım A. ve eşim Çilem ile 27 gün sonra yine bir aradayız. Ben ve eşiminin durumu iyi ama kızım maalesef bir gözünü kaybetti” dedi.

"Buruk bir mutluluk"

Taburcu olmadan 2 hafta önce eşi ve kızının tedavi gördüğü özel hastaneye sevk edildiğini belirten B., “Lanet terör saldırısından sonra yaralı kızımı ilk kez o zaman gördüm. Gözünün göremeyecek olduğunu öğrenince çok üzüldüm. Ama kızımın yaşadığına şükrediyorum” ifadesini kullandı.

2 gün önce taburcu olduklarını ve evlerine dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden B., “Kızım A. ile şimdilik evde oyunlar oynayarak günü geçiriyoruz. Buruk bir mutluluk yaşıyoruz. İstanbul’a kızımın kontrolleri için zaman zaman gelip gideceğiz” diye konuştu. Patlama sırasında kızının kucağında olduğunu kaydeden Turgut B., o anı şöyle anlattı:

"Aklımdan çıkmıyor "

"Olay günü aklımdan çıkmıyor. Küçük kızım A. benim kucağımda, eşim Çilem ve büyük kızım E. arkadan yürüyerek İstiklal Caddesi’nde ilerliyorduk. Yabancı turist grubunu bilmiyorum ama yüksek sesle önümüzde bir patlama oldu. Her yer toz duman oldu. İnsanlar kaçışmaya başladı. Dönüp arkama baktım, eşim ve kızım oradaydı. Bir-iki dakika sonra bir polis kucağımda duran kızımı alıp ambulansa koşarak götürdü. Ayağım kırılmış, farkında değildim. İnsanlar yerlerde yatıyordu. Beni ambulansla hastaneye götürdüler. Kızıma bir şey olacak diye çok korktum."