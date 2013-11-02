'İstiklal Marşı'nda da dua var'

AKP'nin Kızılcahamam kampında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu ülkenin ilk meclisi Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının iştirak ettiği dualarla açılmıştır. Marmaray'ın dualarla açılması sizi neden rahatsız ediyor? Bu ülkenin bizzatihi İstiklal Marşı'nda dua var'' dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen ve 2 gün sürecek olan 21. İstişare ve Toplantısı'nın açılışında konuşuyor.

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

''AK Parti içinde 11 yıldır sen ben kavgası bekleyenler var. Bütün siyasi ikbalini, istikbalini bir şeyler üretmek üzerine değil AK Parti içinde, temenni ettikleri nifak üzerine kurmuş, bunun için pusuda, dışarıda bekleyenler var. 11 yıldır işte bunların hevesini kursaklarında bıraktık, bundan sonra da onları hayal kırıklığına uğratmaya hep birlikte devam edeceğiz. Bizim fetretimiz milletin fetretidir. Bir fetret dönemine bir fetret iklimine asla müsaade etmeyeceğiz."

"Marmaray'ı açtığımızda birileri çıktı 'Tabii ki yapacaksınız bu sizin vasifeniz. Eyvallah. Ama sevgili gençler bizim yerine getirdiğimiz vazifeyi on yıllardır Türkiye'de hükümetler neden yerine getirmedi? Marmaray 153 yıllık hayaldi. Sultan Abdülmecit bunu hayal etmişti. Bunun mimari çizgilerini çizdirmişti. Osmanlı devletinde de Cumhuriyet tarihimizde de bu hayal gerçeğe dönüştürülemedi. Bizim zeki gençliğimiz akıllı gençliğimiz bunu neden sormaz? Tüp geçit dedim de aklıma tüp kuyrukları geldi. Bugün birçok genç tüpün ne olduğunu bile bilmiyor. Çünkü artık birçok eve tüp değil doğalgaz giriyor."

'Onlar 10. yıl marşını söylerken biz...'

"Bu muhalefette acaba Marmaray vizyonunu gören var mı? Biz İstanbul'da cumhurbaşkanımızla bakanlarımızla konuk cumhurbaşkanıyla konuk başbakanlarla en önemlisi de yüz binlerce vatandaşımızla Marmaray coşkusunu yaşarken, Muhalefetin Genel Müdürü Ankara Tandoğan'da son derece seviyesiz, son derece edep dışı bir biçimde, bu ülkenin Başbakanı'na hakaret ediyor. Onlar hep birlikte 10. Yıl Marşı'nı söylerken biz, 90. yıla Marmaray'ı hediye ediyor, 100. yılın hedeflerinden bahsediyoruz."

'İstiklal Marşı'nda bile dua var'

"Marmaray'ın dualarla açılmasını birileri yadırgadı. Bu ülkenin ilk meclisi Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının iştirak ettiği dualarla açılmıştır. Marmaray'ın dualarla açılması sizi neden rahatsız ediyor Bu ülkenin bizzatihi İstiklal Marşı'nda dua vardır. Nedir o: Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli. Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli."

'Türkiye'de bir kutuplaşma yok'

"Türkiye'de bir kutuplaşma yoktur Gündeme taşınmak istenen kavramlar demokratik siyaset zeminini zayıflatmaya dönük."

"Toplumun farklı düşünmesi ya da farklı talepleri dile getirmesi bir kutuplaşma değildir ancak imtiyaz elde etmek ya da elindeki imtiyazları muhafaza etmek adına, teröre, şiddete, sokak eylemlerine, illegal yöntemlere başvurmak bir kutuplaşmadır ve biz böyle bir kutuplaşmanın önünde var gücümüzle dururuz. İmtiyaz elde etmek ya da elindeki imtiyazları muhafaza etmek isteyenlerle herhangi bir uzlaşmayı,biz demokrasiye, insani değerlere, her şeyden öte millete bir ihanet olarak görürüz."

"Normalleşme yolundaki her adımı bir korku senaryosuna tahvil etmeye çalışıyorlar. Demokratik sistem farklı fikirlerin ve taleplerin özgürce dile getirebildiği sistemdir. Başkasının özgürlük alanını daraltarak uzlaşma olmaz. Eğer kendinizi herkesten üstün görüyor, yaşam tarzınızı başkalarına dayatıyorsanız uzlaşma olmaz."

"Çoğunluk azınlığa baskı uygulayamayacak. Azınlığın çoğunluğa baskı uygulaması tahakküm kurması da yeni Türkiye'de yer bulamayacak."

'Yeni Türkiye'de imtiyazlara yer yok'

"Yeni Türkiye'de imtiyazlara yer yoktur ve olamaz. Yeni Türkiye'de, siyasette, hukukta, ekonomide, sosyal hayatta, imtiyazlara yer yoktur ve olamaz. Türkiye'nin sahibi 76 milyonun tamamıdır. Bayrağın sahibi, vatanın sahibi, ortak değerlerimizin sahibi 76 milyonun tamamıdır."

"Hiç kimse kendini dışlanmış, ötekileştirilmiş hissetmesin. Türkiye'de yaşanan tam anlamıyla bir normalleşmedir. Normal olan yaşayan her dilin özgürce konuşulmasıdır."

"Belli çevrelerce son derece kasıtlı bir şekilde Türkiye gündemine taşınmak istenen kavramlar, demokratik siyaset zeminini zayıflatmayı amaçlayan kavramlardır. Diktatörlük, sivil diktatörlük, post modern otoriterlik, Müslüman vesayeti, kutuplaşma, çoğunluğun azınlığa hükmetmesi, mahalle baskısı, yaşam tarzlarına müdahale gibi kavramlar. Belli zamanlarda ve belli bir program dahilinde bunlar tedavüle sokulmak isteniyor."

'Bu ülkeyi CHP değil millet kurdu'

"Bu ülkeyi, bu cumhuriyeti, Cumhuriyet Halk Partisi değil, millet kurmuştur millet, bunu iyi bilmemiz lazım. Bu ülkeye demokrasiyi Cumhuriyet Halk Partisi getirmemiş. CHP'nin direnişine rağmen, CHP'ye rağmen millet demokrasiyi getirmiştir, bunu da iyi bilmemiz lazım. Ne Cumhuriyet birilerinin tapulu malıdır, ne Marmaray birilerinin tapulu malıdır. Biz hizmetkarız. Bugün varız yakın yokuz."

'Ne oldu, bir şey oldu mu?'

"Başörtülü kızların üniversiteye girebilmesi değil üniversite kapısından çevrilmesi anormaldir. Başörtülü bayanların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmesi değil bu güne kadar girememiş olması garabettir. Ne oldu bir şey oldu mu. İşte bakın normalleşti. Şimdi sevgi taçlandı, dayanışma taçlandı. Çok daha farklı bir zemine oturdu. Benim başı örtülü, başı açık kardeşlerim arasında bir sıkıntı yok ki, sıkıntı ne yazık ki karar vericilerin."

"Bugüne kadar yaptığımız hiçbir reform birilerine imtiyaz sağlamak için yapılmamış, tam tersine eşitliği, normalliği tesis etmek adına yapılmıştır. Başörtülü kadınlarımız gibi başı açık kadınlarımızın da bu tercihleri bizim teminatımız altındadır."

'1 yıldır terör nedeniyle ocaklara ateş düşmüyor'

"Kızılcahamam girişinde bir şehit ağacı vardır. Bileniniz var bilmeyeniniz var. Bir yıldır o ağaca künye çakılmadı. Ama birileri o ağaca yeni künyeler çakmak için sabırsızlanıyor. Terör meselesinin çözümünde hem içerisden hem dışarıdan direnç gördük. 1 yıldır terör nedeniyle ocaklara ateş düşmüyor."

'Süreci bozan bunun vebalinin altında kalır'

"Bu süreci bozan bunun vebalinin altında kalır. Ana muhalefete, muhalefete sesleniyorum; gidin bölgede siyaset yapın, tabela partisi olmayın.''