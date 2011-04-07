-İSTİKLAL MARŞI'NDA AYAĞA KALKMAYAN SANIĞA HAPİS TRABZON (A.A) - 07.04.2011 - Trabzon'da, izleyici olarak katıldığı bir sempozyumda İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayarak "İstiklal Marşı'nı alenen aşağıladığı" iddiasıyla yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Siracettin Özyurt (39), Trabzon kent merkezinde 19 Ekim 1995 tarihinde, Hamamizade Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2. İslam Düşüncesi Sempozyumu"na izleyici olarak katıldı. Kur'an-ı Kerim okunarak açılan sempozyumda daha sonra İstiklal Marşı okunmasına başlandı. İstiklal Marşı okunurken sempozyuma gelen diğer katılımcılar ayağa kalkarken, Özyurt ayağa kalkmadı. Bunun üzerine Özyurt hakkında, Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesinde, "İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayarak devletin hakimiyet alametlerinden olan İstiklal Marşı'nı alenen aşağıladığı" gerekçesiyle, eski TCK'nın 145/1 maddesi gereğince dava açıldı. Davayı söz konusu dönemde karara bağlayan mahkeme, sanığa eski TCK'nın 145/1 maddesi uyarınca, "İstiklal Marşı'nı alenen aşağılama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Özyurt, Yargıtayca onanan cezasının infazı için cezaevine gireceği sırada, 5237 sayılı yeni TCK'nın yürürlüğe girmesi üzerine, hakkındaki hapis cezasının, lehine olan yeni TCK hükümlerine uyarlanması amacıyla yargılandığı mahkemeye müracaat etti. Mahkemenin bu talebi reddetmesi üzerine Özyurt, ret kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi ise sanığın talebini kabul ederek, Özyurt hakkındaki hükmün yeni TCK'ya uyarlanması için dosyayı yeniden Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi. -CEZASI ERTELENDİ- Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi de yeniden yaptığı yargılamada, Siracettin Özyurt'a yeni TCK'nın 300/2 maddesi gereğince "İstiklal Marşı'nı alenen aşağılama" suçundan önce 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Daha sonra sanığın geçmişi, verilen cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alan mahkeme, Özyurt'a verilen hapis cezasını 5 ay hapse indirdi. Mahkeme ardından Özyurt'un sabıkasız oluşu ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşması yüzünden, hakkında kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Böylece cezaevine girmekten kurtulan Özyurt, 5 yıl içinde kasten herhangi bir suç işlemezse hakkındaki dava düşecek, aksi takdirde hakkındaki hüküm açıklanacak ve cezaevine girecek.