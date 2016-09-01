İstiklal Marşı okunurken sakız çiğneyen Emre Mor tepki topladı

Türkiye Rusya maçında İstiklal Marşı okunurken sakız çiğneyen Emre Mor'a sosyal medyadan tepki geldi.

Emre Mor'un henüz Türkçe konuşamadığı ve İstiklal Marşı'nı ezbere bilmediği için eşlik etmediği ifade edildi.

Rusya maçında sergilediği futbolla spor otoritelerinden tam not alan Mor'a, seremoni esnasında sakız çiğnemesinden dolayı bazı sosyal medya kullancıları tepki gösterdi.

@buse_akyel

Emre Mor'u severim. Türkçe de bilmeyebilir ama İstiklal Marşımız okunurken sakız çiğnemesi saygısızlık olmuş

@BOntemel

Milli futbolcu Emre Mor'a birisi söylesin; "Biz Türkler İstiklal Marşı söylerken ve dinlerken sakız çiğnemeyiz" diye. İnşallah birsi söyler.

@cuneytsen

#emremor Milli Marşımız okunurken sakız çiğnenmez! Gençsin bu defalık unutalım!

‏@gokhanndiyebiri

Emre Mor'a abilik yapın da söyleyin sakız çiğnemesin İstiklal Marşı okunurken

@furkanaktaa

Emre Mor sana adam dedik sen milli marşımızda sakız çiğniyorsun. Yazıklar olsun sana.

@zynpsyt

Emre mor'un yaptığı saygısızlık. Türkçe bilmiyor ama yine de çatur çutur çiğmemesi gerekti