Spor
İstiklal Marşı okunurken sakız çiğneyen Emre Mor tepki topladı
Emre Mor'un henüz Türkçe konuşamadığı ve İstiklal Marşı'nı ezbere bilmediği için eşlik etmediği ifade edildi
Türkiye Rusya maçında İstiklal Marşı okunurken sakız çiğneyen Emre Mor'a sosyal medyadan tepki geldi.
Emre Mor'un henüz Türkçe konuşamadığı ve İstiklal Marşı'nı ezbere bilmediği için eşlik etmediği ifade edildi.
Rusya maçında sergilediği futbolla spor otoritelerinden tam not alan Mor'a, seremoni esnasında sakız çiğnemesinden dolayı bazı sosyal medya kullancıları tepki gösterdi.
@buse_akyel
Emre Mor'u severim. Türkçe de bilmeyebilir ama İstiklal Marşımız okunurken sakız çiğnemesi saygısızlık olmuş
@BOntemel
Milli futbolcu Emre Mor'a birisi söylesin; "Biz Türkler İstiklal Marşı söylerken ve dinlerken sakız çiğnemeyiz" diye. İnşallah birsi söyler.
@cuneytsen
#emremor Milli Marşımız okunurken sakız çiğnenmez! Gençsin bu defalık unutalım!
@gokhanndiyebiri
Emre Mor'a abilik yapın da söyleyin sakız çiğnemesin İstiklal Marşı okunurken
@furkanaktaa
Emre Mor sana adam dedik sen milli marşımızda sakız çiğniyorsun. Yazıklar olsun sana.
@zynpsyt
Emre mor'un yaptığı saygısızlık. Türkçe bilmiyor ama yine de çatur çutur çiğmemesi gerekti
","articleSection":"Spor","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-09-01T14:29:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/istiklal-marsi-okunurken-sakiz-cigneyen-emre-mor-tepki-topladi,357887","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/istiklal-marsi-okunurken-sakiz-cigneyen-emre-mor-tepki-topladi,357887"}]