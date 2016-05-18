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İstiklâl Marşı okunurken PKK lehine slogan atan öğrencilerin cezası belli oldu

""Tespit edilen 4 öğrenci okuldan uzaklaştırma, 3 öğrenci ise kınama cezası almak üzere toplamda 7 öğrenciye cezai işlem uygulanmıştır"

18 Mayıs 2016 03:10

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir okulda İstiklal Marşı okumayarak PKK lehine slogan atan 7 öğrenci hakkında cezai işlem yapıldı. Öğrencilerden 4’ü okuldan uzaklaştırılken, 3 öğrenciye de kınama cezası aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Şemdinli İMKB Anadolu Lisesinde bazı öğrencilerin İstiklal Marşı yerine PKK  lehine slogan atıldığı şeklinde haberlerin yayınlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, İstiklal Marşı'nın bitimiyle 7 öğrencinin tespit edildiği bildirilerek, şöyle denildi:

"Tespit edilen 4 öğrenci okuldan uzaklaştırma, 3 öğrenci ise kınama cezası almak üzere toplamda 7 öğrenciye cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca okul yönetimi ile ilgili idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

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