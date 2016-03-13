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İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye giren çocuk, verilen altın ödülünü reddetti

"Ben İstiklal Marşı'nı ödül için okumadım; ödülümü bir hayır kurumuna verirsiniz"

13 Mart 2016 16:57

Mersin’in Anamur ilçesinde Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Şubesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri sergiledikleri performanslarla salonda bulunanları duygulandırdı. Yarışmada dereceye giren Rabia Şeyda Kar, "İstiklal Marşı’na ödül konmaz" diyerek verilen altın ödülünü kabul etmedi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Anamur Kaplan Düğün Salonu’nda yapılan yarışmanın açılışına Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ile çok sayıda davetli katıldı. TÜRKAV Anamur Şube Başkanı Mehmet Gümüş, burada yaptığı konuşmada İstiklal Marşı’nın nasıl yazıldığını anlattı ve amaçlarının gençlere bu ruhu yaşatmak olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından 36 öğrenci 3 kategoride yarıştı.

İlkokul ve ortaokul kategorisinde Şerife Ars birinci, Elif Metin ikinci ve Kübra Uysal üçüncü oldu. Liselerde ise Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisiRabia Tatar birinci olurken yine aynı okulda eğitim gören 9’uncu sınıf öğrencisi İzzet Salihlioğlu üçüncülük elde etti. Anamur Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Şeker ise liseler kategorisinde ikinci oldu.

 

Ödülü kabul etmedi

 

Yarışma sonunda gösterdiği performansla mansiyon ödülüne layık görülen Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Rabia Şeyda Kar kendisine verilen çeyrek altını kabul etmedi. Kar, "Ben İstiklal Marşı’nı ödül için okumadım. Benim ödülümü bir hayır kurumuna verirsiniz. İstiklal Marşı için ödül konulmamalı" dedi.

 



 

 

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