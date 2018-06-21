İstiklal Marşı okuduğu sırada ayağa kalkmayan iki öğrenci gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs’ın prestijli üniversitelerden Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde iki öğrenci İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre, İstiklal Marşı okunduğu sırada tribünlerde oturan ve uyarılmalarına rağmen ayağa kalkmadıkları belirtilen üniversite öğrencileri 30 yaşındaki Esra Demir ile 22 yaşındaki Gülistan Karaca polis tarafından törenin ardından gözaltına alındı. Polisin iki öğrenciye, “Uygunsuz tavır ve harekette bulunma” suçlaması yönelttiği ve yasal işlem başlatıldığı belirtildi. Demir ve Karaca’nın “diz kapakları ağrıdığı için İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkamadıklarını beyan ettikleri” belirtiliyor.