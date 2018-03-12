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İstiklal Marşı için özel klip hazırladılar

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde yöneticiler, Kıbrıs gazileri, polis ve askerler, imam ve öğretmenler tarafından İstiklal Marşı'nın tüm kıtalarının seslendirildiği klip büyük beğeni toplandı

12 Mart 2018 21:48

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde yöneticiler, Kıbrıs gazileri, polis ve askerler, imam ve öğretmenler tarafından İstiklal Marşı\'nın tüm kıtalarının seslendirildiği klip büyük beğeni toplandı.
Osmancık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde görev yapan öğretmen Mehmet Yıldız, İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında proje hazırladı. Proje kapsamında, fotoğraf sanatçısı Hayrullah Germeç\'in yardımıyla Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, İlçe Emniyet Müdürü Mürsel Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, Kıbrıs gazileri, öğretmenler, jandarma ve emniyet personeli, cami imamı ve öğretmenler tarafından ilçenin farklı noktalarında İstiklal Marşı\'nın 10 kıtası okunarak videoya çekildi. \'Türkiye için söyle\' ismiyle klip haline getirilen görüntüler beğeni topladı.

FOTOĞRAFLI

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