İstiklal Caddesi'ndeki 'Omuz atma' cinayetinde polisler hakim karşısına çıktı (2)

Özden ATİK / İSTANBUL (DHA) - İSTİKLAL Caddesi\'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde, \"omuz atma\" nedeniyle çıkan kavgada, Ayhan Kaya\'nın defalarca bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin kavgayı gördükleri halde müdahale etmedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan iki polis, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. \"Görevi kötüye kullanmak\" suçundan 2 yıla kadar hapsi talep edilen polisler, suçlamaları reddetti.

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memurları Mücahit Ö. ve Ali T. katıldı. Ölen Ayhan Kaya\'nın ağabeyi Hüseyin Kaya da duruşmada hazır bulundu.



\"SUÇ İŞLEME KASTIM YOKTUR\"



Sanık Mücahit Ö. savunmasında, \"Olay yerine yakın bir yerde yemek yiyordum. Bağrışma sesleri duydum. O anda kavga yoktu. Olay yerinde komiserlerim oradaydı. Bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Komiserimle gözgöze geldim. Telsizle konuşuyordu. Müdahale etmememi işaret etti. Bu nedenle bekledim. Takviye ekip istemiş, o arada herhangi bir bıçak görmedim. Bıçaklama o sırada olmuş\" dedi. \"Polis\" diye bağırıp dikkati üzerine çekmeye çalıştığını belirten Mücahit Ö., diğer sanık Ali T. ve Güven Timlerindeki diğer arkadaşlarıyla olaya müdahale ettiklerini belirtti. Mücahit Ö. \"Olay anında tek başıma görevliydim. kesinlikle bıçakla öldürme olayını görüp müdahale etmemem söz konusu değildir. Suç işleme kastım yoktur. Bilirkişi raporunda başından sonuna kadar olaya müdahale etmediğim gerçeğe aykırıdır. Beraatimi talep ediyorum\" diye konuştu.

\"SİLAHIMI ÇEKEREK OLAYA MÜDAHALE ETTİM\"



Diğer sanık Ali T. ise suçlamayı kabul etmediğini belirterek, \"Olay gecesi en rütbeli ve sorumlu kişi komiser yardımcısı Zafer O., olay yerindeydi. Onun yanında da Barış Ç. vardı. Ben yalnız değildim, bu görüntülerde de sabittir. Olay yerinde görevli değildik. Tarlabaşı istikametinde görevliydik. Komiserimizin anonsu üzerine Selim ile olay yerine gittik. 5-6 kişilik grup birbirlerine bağırıyorlardı. Allkollüydüler. Sarhoş muhabeti gibi bir muhabbetti. Üzerlerinde bıçak sopa gibi bir durum yoktu. Arkadaş gibiydiler. Zafer O. benim yanıma geldi. Şu anda müdahale edilecek bir durum yok, bir şey olursa anonsla çağırırım. Kendi bölgenize geçin\' dedi. Biz ayrılıp yerimize geçtik. Ancak bilirkişi raporunda hiç olay yerinden ayrılmamışım gibi geçmiştir. Takviye anonsunu duyunca olay yerine gittik, gittiğimizde bıçaklanma olayı olmuştu. Silahımı çekerek olaya müdahale ettim, görüntülerde de önde ben varım. Şahıs bıçağını cebine koyduğu için silahımı belime takarak orantılı güç kullanarak etkisiz hale getirdim. Olaya müdahale ettim\" dedi.

\"KARDEŞİM 8 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ\"



Ölen Ayhan Kaya\'nın ağabeyi şikayetçi Hüseyin Kaya ise olay yerinde olmadığını belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Kaya, \"Kardeşim 8 bıçak darbesiyle öldürüldü. Bu olaylar olurken görüntülerde hiçbir polis memuru müdahale etmiyor. Sanıkların savunmalarını hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Hatta polis memurlarına da bıçak salladığı görülmektedir\" dedi.

MAHKEME POLİSLERİN GÖREV LİSTESİNİ İSTEDİ



Mahkeme, olay tarihinde komiser yardımcısı Zafer O. ve Barış C.\'nin tanık olarak çağrılmalarına ve sanıkların olay günü kimlerle birlikte, nerede görevl olduklarına dair görev listesinin gönderilmesi için yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde 36 yaşındaki Ayhan Kaya, sivil polislerin ve onlarca vatandaşın gözü önünde kemerle dövülüp defalarca bıçaklanmıştı. Bu olaya ilişkin yargılama sonunda 3 kişi, \"Kasten öldürme\" suçundan 25\'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayhan Kaya\'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken Kaya\'nın annesi Ayşe Türk, avukatı aracılığı savcılığa dilekçe vererek, olayı seyreden güven timi polislerinin olduğunu, olaya hiçbir şekilde müdahale etmediklerini uzunca bir süre dövülen oğlunun bıçak darbelerinden sonra yere düştükten sonra müdahale edildiğini iddia ederek işlem yapılmasını talep etmişti. Olay yeri görüntülerini inceleyen savcılık, olaya müdahale etmedikleri iddia edilen polisler hakkında soruşturma başlatmıştı. Haklarında soruşturma açılan 7 polisten İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği\'nde görevli 2\'si hakkında \"Görevi kötüye kullanma\" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.