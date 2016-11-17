İstiklal Caddesi’ndeki çatışmanın sebebi belli oldu

Bu sabah İstiklal Caddesi'nde büyük panik ve korku yaratan silahların da kullanıldığı kavganın sebebi belli oldu.

Beyoğlu’nda bir barda hesap yüzünden çıkan kavgada dövülen 2 kişi, sabah saatlerinde silah alıp geri döndü. Cadde üzerinde bar çalışanlarına kurşun yağdıran saldırganlar 3 bar çalışanını yaraladı.

Polisin müdahelesiyle 2 saldırgan gözaltına alındı. Esenler’de yaşayan Emrah M.(33) ve Nazım K.(35) önceki akşam eğlenmek için Beyoğlu’nda bir bara gitti. Barda gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenen ikili hesabı istedi.

Hesabı çok bulmaları üzerine bar çalışanları ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve bar çalışanları Emrah M. ve Nazım K.’yi darp ederek barın dışına attı. Bu duruma öfkelenen Emrah M. ve Nazım K., Esenler’e giderek evlerinden tabanca alıp Beyoğlu’na saat 09.30 sıralarında geri döndü.

Yedikleri dayağın intikamını almak için gittikleri bar kapanmıştı. İstiklal Caddesi'nde yürüdükleri sırada barda kavga ettikleri bar çalışanları ile karşılaştılar. Rusya Başkonsolosluğu yakınında iki grup tekrar kavgaya tutuştu. Bu sırada evinden gelirken yanına aldığı tabancayı çıkartan Emrah M., kavga ettiği kişilere rastgele ateş etti.

Açılan ateşte bar çalışanları Gökhan K. dizinden, Sadettin A. ve Şahin Ö. ise bacağından yaralandı. 3 kişi hastahaneye kaldırılırken, polis Emrah M. ve Nazım K.’yı gözaltına alındı.

Olayı gören esnaf, “Burada kavga çıktı. Adamlar birbirini vuruyordu. Ondan sonra bir patırtı oldu ve silah çıktı, biz de kepenkleri indirdik” dedi. Polis merkezine giren zanlılar “Hakettikleri cezayı aldılar” diye bağırdı.

Kurusıkıdan bozma olduğu belirlenen tabancaya ve 1 bıçağa el konuldu. 2 kişinin emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edilecekleri bildirildi.