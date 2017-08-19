İstiklal Caddesi'nde yeraltı kabloları yandı

İstiklal Caddesi'nde alt yapı çalışmaları sırasında yer altından geçen elektrik kabloları yandı. Caddeyi yoğun duman kapladı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Tramvay rayları ve altyapı yenileme çalışmaları sırasında yer altından geçen elektrik kablolarında patlama oldu. Patlamanın ardından yanan kablolar nedeniyle Caddeyi yoğun duman kapladı. Bu sırada vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken çalışan işçiler vatandaşları uzaklaştırıp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri yanan kablolara müdahalede bulundu. Yaşanan panik ve yoğun duman cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Elektrik kablolarında yaşanan patlamanın sebebi araştırılıyor. (DHA)