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İstiklal Caddesi'nde yangın

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı

09 Eylül 2017 17:27

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Beyoğlu, İstiklal Caddesi\'nde bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. İftaiyenin müdahale ettiği yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. 

İstiklal Caddesi, Emir Nevruz Sokak\'ta bir binanın çatısında yapılan tadilat çalışması sırasında yangın çıktı. Yangına ilk olarak Galatasaray Lisesi önünde hazır bulunan TOMA müdahale etmek istedi. Sokağın dar olması ve itfaiye ekiplerinin yakın olduğu bilgisi üzerine TOMA geri çekildi. Bu sırada sokaktaki kafe çalışanları panikle dışarıdaki masa ve sandalyeleri içeriye taşımaya başladı. 
Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü .

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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