İstiklal Caddesi'nde yangın

T24 - İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. 4 ayrı itfaiye grubunun müdahale ettiği yangın sonrası bina kullanılamaz hale geldi. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta ve yangına müdahale etmekte zorlanırken, çevredeki vatandaşlar alevlerin kendi evlerine sıçrama ihtimaline karşı tahliye edildi. Alev topuna dönen bina yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.



Sadri Alışık Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı kapladı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ve polise ihbarda bulundu. Yangın mahalline Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş itfaiye grupları sevk edildi. İtfaiye ekipleri Beyoğlu'nun dar sokaklarını aşıp olay yerine ulaşmakta zorlandı. İtfaiye ekipleri dört koldan merdiven açarak yangına müdahale etti.



CİHAN Haber Ajansı'nın haberine göre; ekipler izolasyon malzemeleri ile kaplı ve ahşap olan çatıdaki yangını söndürmekte güçlük çekti. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken alevler alt katlara ulaştı. Müdahale yetersiz kalınca itfaiye ekipleri çevredeki binaların çatılarına çıkmak zorunda kaldı. Çevredeki binalarda oturan vatandaşlar da yangının büyüme ihtimaline karşı tahliye edildi. Binanın bitişiğinde bulunan bir otoparktaki araçlar da çıkarıldı. Alevler ancak 2 saat süren çalışmanın ardından söndürülebildi.



Vatandaşlar, binada yaşayan kimse olmadığını ancak zemin katta dükkanlar bulunduğunu belirtti. Yangın başlamadan kısa süre önce bir grup öğrencinin dans provası yapmak için binaya girdiğini anlatan vatandaşlar, "Öğrenciler binadan çıktıktan sonra yangın başladı. 5 dakika içinde alevler bütün çatıyı kapladı." dedi. Çatının izole edildiğini söyleyen vatandaşlar, "Binanın iç kısmı ahşap. Çatıda da yanıcı maddeler vardı. Bu nedenle yangın çabuk ilerledi." diye konuştu.



Yangının çıkış sebebi itfaiyenin ve polisin incelemelerinin ardından netleşecek.







