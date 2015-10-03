İstiklal Caddesi'nde tek kurşunla çifte intihar!

İstanbul İstiklal Caddesi üzerinde kaldırımda oturan bir kadın, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Kadının başından giren kurşun, yanında oturan erkek arkadaşına da isabet etti. Kadın hayatını kaybederken, arkadaşı yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Özgür Eren ve Uzay Kesmen'in DHA'da yer alan haberine göre, olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında, İstiklal Caddesi 128 numarlı binanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Zeren Büke Toku ile erkek arkadaşı Nazif Tuğrul Sağlam, cadde kenarındaki kaldırıma oturarak içki içmeye başladı.

Bir süre sonra, kadın çantasından çıkardığı tabancayı başına dayayarak tek el ateş etti. Zeren Büke Toku’nun kafasından giren kurşun, başının diğer tarafından çıkıp Nazif Tuğrul Sağlam’ın kafasına isabet etti. Olay sonrası 2 kişi de ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haberverdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Nazif Tuğrul Sağlam’a bir süre ambulans içerisinde kalp masajı yaptı.

Ağır yaralı 2 kişi ambulanslarla hemen hastaneye kaldırıldı. Nazif Tuğrul Sağlam Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınırken, Zeren Büke Toku’nun ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.



Deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü



Olay Yeri İnceleme ekipleri, İstiklal Caddesi üzerinde olayın meydana geldiği işyerinin önünü emniyet şeridi ile kapattı. Bir süre inceleme yapan ekipler, çevrede delil çalışması yaptı. Zeren Büke Toku’nun çantasından çıkan ehliyet, banka kartları, anahtarlık ve telefon incelenmek üzere Emniyet’e götürüldü. Olayın meydana geldiği kaldırımın dibindeki içki şişeleri ise dikkat çekti.

"Bir el slah sesi duydum"





İstiklal Caddesi üzerinde esnaflık yapan bir kişi, olay sırasında dükkanda olduğunu belirterek, "Bir el silah sesi duydum. Sonra ilerideki kalabalığı gördüm. İki kişi vardı. Öldüler mi, bilmiyorum" dedi.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zeren Büke Toku’nun Bursa Atlı Spor Kulüğbü'nde binici olduğu, ifade edildi.