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İstiklal Caddesi'nde su borusu patladı

İşçilerin İSKİ görevlilerine haber vermesiyle ana vana kapatarak su kesildi

06 Mayıs 2017 16:03

İstiklal Caddesi'ndeki alt yapı çalışmaları sırasında iş makinesi su borusunu patlattı. Borunu delinmesiyle birlikte su büyük basınç oluşturarak caddeye aktı.Yolda yürümeisteyen vatandaş zor anlar yaşadı.

Karar'da yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'nde yapılan altyapı çalışmalarında iş makinesi operatörü İSKİ'nin  su borusunu patlattı. Büyük bir gürültüyle patlayan borudan sular metrelerce yüksekliğe fışkırdı. İşçiler suyun basıncını azaltmak için iş makinesinin kepçesi ile su borusunun çevresini kapattı. İstiklal Caddesi'nden yürümek isteyenler zor anlar yaşadı. İşçilerin durumu İSKİ görevlilerine haber vermesiyle ana vana kapatarak su kesildi. 

 

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