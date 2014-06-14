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İstiklal Caddesi'nde Lice eylemi: 3 gözaltı

Polis, Lice'deki ölümleri protesto etmek isteyen HDP’li gruba izin vermedi. Yaşanan arbedede 3 kişi gözaltına alındı

14 Haziran 2014 22:56

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen olaylarda 2 kişinin yaşamını yitirmesini protesto etmek isteyen Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi bir grup, Taksim Tünel Meydanı'nda basın açıklaması yapmak istedi. Açıklamaya izin vermeyen polis ile grup arasında yaşanan arbede sonucu 3 HDP’li gözaltına alındı.

Hasan Yıldırım’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, polis ekipleri basın açıklamasına izin vermeyerek grubun dağılmasını istedi. Dağılmayan grup üyeleri ile polis arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede de 3 kişi gözaltına alındı. Bu sırada sivil polis ekiplerinin kol kola girerek tünelden İstiklal Caddesi'ne yaya girişini engelledi. 

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