İstiklal Caddesi'nde hırsız maskeli balonlarla 'yolsuzluk' protestosu

Demokrasi Denetçileri Derneği üyeleri, yolsuzlukları protesto etmek amacıyla dün İstiklal Caddesi’nde balon uçurdu.

Demokrasi Denetçileri Derneği üyeleri dün saat 14.00’te yolsuzlukları protesto etmek amacıyla Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde üzerine hırsız maskesi yapıştırdıkları beyaz balonlarla toplandı.

Grup adına konuşan Dr. Mehmet Özkaya, iktidarın yolsuzluk iddialarını örtmek için toplum üzerinde baskı kurduğunu belirtti. Toplumsal muhalefete yönelik polis şiddetini eleştiren Özkaya, yolsuzluk yapmadığını iddia eden iktidarın konuyu gündeme taşımak isteyen en küçük harekete dahi izin vermemesinin şüpheleri artırmaktan öteye gitmediğini kaydetti.

Özkaya, “Devlet kurumlarının toplum gözündeki imajını zedeleyen bu tür uygulamalar, sivil toplumda otoriterliğe gidiş endişesini artırdığı gibi Türkiye’nin uluslararası arenadaki imajını da zedelemektedir. Tüm suçlar gibi yolsuzluklar da ancak hukukun üstünlüğü ve daha fazla demokrasi sayesinde aydınlatılabilir. Bu noktada iktidarın gelecek nesillere ve topluma karşı görevi, özgür düşünce ve tartışma ortamını boğmak değil, hesap verebilir ve şeffaf bir kamu yönetimi anlayışını yerleştirmeye çalışmaktır” dedi.

Yolsuzluğu çağrıştıran maskeler yapıştırdıkları balonları İstiklal Caddesi’nde yürüyenlere dağıtan ve gökyüzüne bırakan grup olaysız bir şekilde dağıldı.