Beyoğlu'nda Köfteci Hüseyin'in de bulunduğu 5 katlı bina çöktü

Beyoğlu İstiklal Caddesi yanında bulunan Kurabiye Sokak'ta beş katlı bir bina çöktü. Binaların boş olduğu ancak giriş katlarında dükkanların bulunduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri, göçük altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

Doğan Haber Ajansı'na konuşan bir görgü tanığı, "Binadan sesler gelince kapının önündeki insanlara bağırdık. Bina boşaltıldıktan sonra çökme oldu" dedi.

Çöken binada, Beyoğlu'nun en ünlü köftecisi 'Köfteci Hüseyin' ve 'Kallavi Meyhane' de bulunuyordu. 'Köfteci Hüseyin', iki nesildir bu işi yapan bir aile tarafından işletiliyordu. Baba Hüseyin Usta, 40 yıl önce köfteciliğe bir seyyar köfte arabasıyla başlamıştı. İstanbul'un en efsanevi köftecilerinden biri olan mekanı, bugün Hüseyin Usta'nın oğlu işletiyor. Özellikle çevre esnafı arasında müdavimleri olan 'Köfteci Hüseyin'in öğle saatlerinde çok sayıda müşterisi oluyordu. Ancak tadilat nedeniyle Köfteci Hüseyin'in kapalı olduğu bilgisi yüreklere su serpti.



"Yaralı yok, büyük bir faciadan dönüldü"



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, olay sonrası yaptığı ilk açıklamada "Bölgede bu tip işlerle sık sık muhatap olduğumuz için insanlar çok çabuk algılayabiliyorlar. Arkadaki otoparkçılar binadaki sarsıntıyı hissedip etrafındakileri uyarmışlar ve binanın çevresini boşaltma suretiyle büyük bir faciayı önlemişler. Aldığımız bilgilere göre yaralı yok, zaten bina depo olarak kullanılıyordu. Ayrıntıları sizinle paylaşacağız. Bina depo olarak kullanılıyordu." dedi.



"Kentsel dönüşümün ne kadar yararlı olduğunu görüyoruz"



İstanbul Valisi Vasip Şahin ise, olay yerinden yaptığı açıklamada, her ihtimale karşı arama yapılacağını belirterek şöyle konuştu:

"Bugün öğleden sonra iki bloktan oluşan bina çöktü. İlk bilgilere göre, şu anda içeride kimse yok. Herkes çökmeden önce binadan çıkarılmış. Ama yine de ekiplerimiz arama yapacaklar. Temennimiz çöken binada ölü veya yaralı olmamasıdır. Çöken bu binalar, kentsel dönüşümümün de ne gerekli olduğunu gösteriyor. Binanın bir bloğu otel olarak kullanılıyormuş. Diğeri de otopark olarak kullanılıyormuş. Otelde iki müşteri varmış. Zaten biri dışarıdaymış, diğeri de uyarılarak dışarı çıkartılmış. Binanın altında bir köfteci olduğu da gelen bilgiler arasında."