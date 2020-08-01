İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda iğne atsan yere düşmeyecek yoğunluk

Kurban Bayramı'nda İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Dikkat çeken yoğunlukta bazı vatandaşların maske takmadıkları, takanların da çenesinin altında takmaları dikkat çekti.

Sıcak havanın etkisiyle gezintiye çıkan vatandaşların Koronavirüs tedbirlerini unuttukları gözlendi. Cadde içerisinde yürüyen vatandaşların bazılarının maske takmadığı, takanların da kuralına uygun takmaması dikkat çekerken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. (DHA)