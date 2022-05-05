İstiklal Caddesi'nde yakalanan 120 düzensiz göçmen, geri gönderme merkezine sevk edildi

İstanbul, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, Türkiye’ye kaçak yollarla giren ve yasal kalış hakkı bulunmayan 120 göçmen geri gönderme merkezine sevk edildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi ve çevresinde yabancıların, vize ihlali, illegal giriş ile kimlik ve yol seyahat izni gibi belgelerini kontrol etti.