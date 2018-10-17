İstiklal Caddesi enflasyonla mücadele için harekete geçti

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE’NİN enflasyonla mücadelede başarıya ulaşması için hükümet tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na bir destek de Beyoğlu’ndan geldi. Beyoğlu esnafının dükkan vitrinlerine yüzde 10 indirim yazılarını Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan astı.

Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde Beyoğlu Güzelleştirme Derneği, Oda Başkanları ve Birleşmiş Markalar Derneği’nin katkılarıyla \"Enflasyonla Mücadeleye Destek Kampanyası\" başlatıldı. Kampanyaya, İstiklal Caddesi\'nde bulunan 114 mağaza, marka ve restoranın yanı sıra kestane ve simitçiler de destek verdi. Yıl sonuna kadar devam edecek kampanyaya katılan işletmelerin reyonlarına ve vitrinlerine “Türkiye Kazanacak” sloganıyla “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” en az yüzde 10 indirim yazısı yapıştırıldı.

Kampanyaya destek veren onlarca vatandaş ve esnaf, mağaza ve dükkanlarını tek tek gezen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’a “Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.

“ENFLASYONLA MÜCADELEYE TOPYEKÛN DEVAM EDECEĞİZ”

Mağaza yöneticisi Ömür Solak, mağazalarında yaptıkları indirimlerle İstiklal Caddesi’nin canlandığını belirtti. Solan, “Enflasyonla mücadeleye topyekûn devam edeceğiz” dedi.

Optik mağazası yöneticisi Semih Erdinç ise, daima Türkiye’nin ve hükümetin arkasında olacaklarını ve bu sebeple mağazalarında büyük indirimler yaptıklarını belirtti.

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı ve aynı zamanda İstiklal Caddesi’nde 12 işletmesi bulunan Nizam Hışım, “Beyoğlu esnafı olarak bu yüzde 10’luk indirim kampanyasına canı gönülden katılıyoruz. Bu oran aslında bir semboldür. Biz bu kampanyaya destek olarak her şeyin üstesinden gelebileceğimizi gösteriyoruz” dedi.

“TERÖRLE MÜCADELE ETTİĞİMİZ GİBİ MÜCADELE EDECEĞİZ”

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Dolar ile birlikte ortaya çıkan bu sürecin doğru olmadığının farkındayız. Biz buna karşı bir tepki gösteriyoruz. Aynı gemideyiz. Tıpkı terörle mücadele ettiğimiz gibi enflasyonla da mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.