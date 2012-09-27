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'İstikbal'in son reklam filmi, İstikbal yerlerdedir dedirtiyor'

'Eee, ‘stres atan halı’nın kerameti bu: Evine alan, sabahtan akşama çalıştığı halde hizmete hazır ve nazır kadınına kavuşur!'

27 Eylül 2012 13:50

Mehveş Evin

(Milliyet / Cadde, 27 Eylül 2012)

 

Cadaloz iş kadını!

 

İstikbal’in son  reklam filmi, “İstikbal yerlerdedir” dedirtiyor. Ana fikir: Koca yan gelip yatar. Eşit şartlarda çalışan kadın, cadalozun teki olsa da hizmette kusur etmez

Ezel ebed cinsiyetçilikten nasibini alan reklam filmleri, maşallah tam gaz gidiyor... İdeal anne, ideal eş, ideal ev kadını rollerine ek olarak zıpkın gibi iş kadını modeli geldi. Her daim güzel, bakımlı ve hayata pespembe bakan bu ‘hayal’ kadına karşılık ‘öküz’ erkek modeli normalmiş gibi bize sunuluyor. (Bosch’un reklamını tenzih ederim.)

İstikbal’in  son reklam  filmindeyse  ‘ideal kadınlık’, ancak sihirli bir halıyla mümkün. ‘Stres atan halı’ gibi deli saçması bir pazarlama ürününde kullanılan çalışan kadın figürü, hayatın tüm yüklerine  rağmen yüzünde gülücükler  saçan bir tip değil.

Aksine, o tam bir cadaloz!  Reklam, “Bütün gün çalıştığım yetmiyormuş gibi bir de ev işiyle uğraşıyorum... Ohh! Beyimiz de yan gelip yatmış !” diye hınçla  söylenerek bulaşıkları kaldırdığı sahneyle başlıyor...

 

Hizmete hazır kadın

 

İstikbal’in çalışan cadalozu, dırdır ederek salona girip halıya bastığı anda... Bir de ne görelim? Birdenbire kimyası değişip, adeta bir meleğe dönüşmez mi?

Kocasına mırıl mırıl yanaşıp “Bir çay daha alır mısın hayatım?” diye soruyor. Televizyonun karşısında her şeyden habersiz, başka bir gezegende yaşıyormuşcasına gamsız yayılan kocası tabii ki hayatından pek memnun. Kadınsa ayağını halıdan kestiği anda  yine aynı sevimsizlikte, dırdıra devam ederek uzaklaşıp çay servisine geçiyor!

Eee, ‘stres atan halı’nın kerameti  bu: Evine alan, sabahtan akşama çalıştığı halde hizmete hazır ve nazır  kadınına kavuşur!

Reklam, pek çok açıdan cinsiyetçiliğin tezahürü... Tek sorun, çalışan kadının bu kadar sevimsiz ve negatif enerjiyle yüklü  yansıtılmasında değil. Dört dörtlük çalışan kadın modelinin sahteliği kadar, abartılı derecede kötü tasvir edilmesinin nedenini de anlayamıyoruz.

Sorarım size: Hangi reklamda çalışan erkek böylesine olumsuz tasvir ediliyor? Neden hem işte, hem evde çalışıp sevimlilik taslaması beklenen hep kadınlar?

Biliyoruz ki reklamdaki cadaloz kadın, söylenerek de olsa yine de ev işini yapacak. Evin beyi, aynı şartlarda çalışsa bile yerinden kalkmak için hiçbir çaba göstermeyecek. Dahası, mutfakta ne olup bittiğinden haberi bile olmayacak!

Reklamcılar, kadınla erkeğin arasında makul bir iletişimin,  hayatı paylaşımın olabileceğini  ıskalamaya daha ne kadar  devam edecek?

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