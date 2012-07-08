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'İstikbalin başpehlivanı' Kılıçdaroğlu

Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi tarafından 'İstikbalin başpehlivanı' sıfatıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na altın kemer takıldı

08 Temmuz 2012 23:58

 

Kırkpınar güreşlerinde geçen yıl 'siyasetin başpehlivanı' sıfatıyla Başbakan Erdoğan'a takılan altın kemer, bu yıl 'istikbalin başpehlivanı' unvanıyla CHP lideri Kılıçdaroğlu'na takıldı.
 
Ağalık ihalesinin ardından hediyeleşme törenine geçildi.
 
Geçen yıl Er Meydanı'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ''siyasetin başpehlivanı'' unvanıyla altın kemer armağan eden Edirne Belediye Başkanı Sedefçi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da bu yıl ''İstikbalin başpehlivanı'' sıfatıyla altın kemer hediye etti.
 
Kemeri takan Kılıçdaroğlu, Sedefçi'ye teşekkür etti.
 
 

Ağa değişlmedi

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Öte yandan 2013 yılının Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesini ise son 4 senedir olduğu gibi iş adamı Seyfettin Selim kazandı.
 
Selim 100 bin lira ile açılan ihaleyi 200 bin lira vererek 5. kez ağa oldu.

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