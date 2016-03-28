İstiklal saldırısında yaralanan Asya bebek konuşmaya başladı; ilk sözü 'anne' oldu

Ailesiyle birlikte Adana’dan tatil için geldikleri İstanbul’da, 19 Mart’ta İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 2 buçuk yaşındaki Asya Başaran’ın sağlık durumuyla ilgili sevindirici haber geldi. Asya’nın ’dış uyaranlara’ karşı yavaş yavaş refleks vermeye başladığı öğrenildi. Uyandırıldıktan sonra konuşan Asya’nın ilk sözleri ise ’anne’ oldu. Asya’nın genel sağlık durumunun da iyiye gittiği belirtildi.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğum bakım servisinde devam edilen Küçük Asya, geçirdiği beyin ameliyatının ardından geçtiğimiz perşembe günü uyandırılmıştı.

Öte yandan Asya’nın annesi Çilem Başaran’ın da tedavisine aynı hastanenin Genel Cerrahi Servisi’nde, baba Turgay Başaran’ın tedavisine de Taksim Acıbadem Hastanesi’nde devam ediliyor.